ŞEHİDİN BABASI DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA YAŞAMINI YİTİRDİ, ANNESİ AĞIR YARALANDI

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde 2012 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek'in babası İbrahim Tunçbilek, evlerinin önünde devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde 2012 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek'in babası İbrahim Tunçbilek, evlerinin önünde devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Şehidin annesi Safiye Tunçbilek ise aynı kazada ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Şehidin kız kardeşi Ünver Tunçbilek, babasının cenazesi kaldırıldığı sırada, "Baba beni bırakıp gitme, bu nasıl bir kara yazıdır" diye feryat etti.

Eğirdir'e bağlı Gökcehöyük köyünde oturan Şehit Ömer Tunçbilek'in babası İbrahim Tunçbilek, eşi Safiye Tunçbilek ve 9 yaşındaki torunu Ömer Niyazi Yalçın'ı da alarak traktörle bahçelerine çalışmaya gitti. Domates toplayan İbrahim Tunçbilek, eşi ve torununu da alarak bir süre sonra eve geri döndü.

GERİ MANEVRA YAPAN TRAKTÖR İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ

İbrahim Tunçbilek'in kullandığı traktör geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarından düşerek ters dönen traktörün altında kalan İbrahim Tunçbilek ve eşi Safiye Tunçbilek ağır yaralanırken, torunları Ömer Niyazi Yalçın ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede İbrahim Tunçbilek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen Safiye Tunçbilek ise önce Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne ardından da Isparta SDÜ Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

"BABA BENİ BIRAKIP GİTME" FERHATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit Ömer Tunçbilek'in küçük kız kardeşi Ünver Tunçbilek'in babasının cansız bedeni olay yerinden kaldırıldığı sırada feryatlarıyla yürek burktu. "Baba beni bırakıp gitme, bu nasıl bir kara yazıdır, beni bırakıp gidemezsin" diyerek feryat eden Ünver Tunçbilek'i yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin diğer kardeşi Şuayip Tunçbilek ise büyük üzüntü yaşadı. Eğirdir cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şehit babası İbrahim Tunçbilek'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı