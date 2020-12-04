Sefirin Kızı yeni bölüm fragman yayınlandı! Sefirin Kızı 31. bölüm fragmanı izle | Sefirin Kızı son bölüm full izle, son fragman izle!
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Sefirin Kızı yeni bölüm fragman yayınlandı! Sefirin Kızı 31. bölüm fragmanı izle | Sefirin Kızı son bölüm full izle, son fragman izle!

04.12.2020 20:16 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:21
Sefirin Kızı yeni bölüm fragman yayınlandı! Sefirin Kızı 31. bölüm fragmanı izle | Sefirin Kızı son bölüm full izle, son fragman izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı yeni bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Peki, Sefirin Kızı hangi gün, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı izle!

NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 30. bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragman yayınlandı! Sefirin Kızı 31. bölüm fragmanı izle | Sefirin Kızı son bölüm full izle, son fragman izle!

31. bölümü ile ekrana gelecek Sefirin Kızı, Star TV ekranlarında her Pazartesi saat 20:00'da ekranlarında yayınlanacak. Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı 30. bölüm ile ekrana gelen Sefirin Kızı adlı dizinin 31. bölüm fragmanı yayımlandı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragman yayınlandı! Sefirin Kızı 31. bölüm fragmanı izle | Sefirin Kızı son bölüm full izle, son fragman izle!

Kahraman, Sahra'nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Nare'nin polis çağırmaması için de, Menekşe ile Loki'nin ilişkilerini açıklar.

Sancar bebeğinin babasının sorgulanmaması için cinayeti ört bas eder. Bir de üstüne Loki'nin babasına kan parası ödeyince Nare çileden çıkar.

Hayatları boyunca kavuşmak için bekleyen Sancar ve Nare, kavuştuklarını sandıkları an kültür farklılıklarıyla yüzleşmişlerdir. Namus belası, can kısası, kan parası, nişan bohçası, gelin hamamı…

Nice sevdalıyı ayıran ayrı dünyalar gerçeği, Nare'nin de üzerine kabus gibi çökmüştür. İki sevdalı, bu kabusu rüyaya çevirebilecekler mi?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM FULL İZLE

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Sefirin Kızı yeni bölüm fragman yayınlandı! Sefirin Kızı 31. bölüm fragmanı izle | Sefirin Kızı son bölüm full izle, son fragman izle!

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

SEFİRİN KIZI 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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