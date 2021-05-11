Sefirin Kızı neden final yapıyor? Sefirin Kızı neden bitiyor? Sefirin Kızı final bölümü ne zaman, saat kaçta?

Sefirin Kızı neden final yapıyor? Dizi son bölümü 11 Mayıs Salı günü mü ekranlara gelecek? Dizi neden bitiyor, resmi bir açıklama yapıldı mı? Sefirin Kızı neden final oldu? Sefirin Kızı neden bitiyor? Sefirin Kızı final bölümü ne zaman, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde...

Sefirin Kızı sezon finali mi olacak, tamamen bitecek mi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ekranların beğenilen dizisi Sefirin Kızı bitiyor mu? Neden bitiyor? Sefirin Kızı final bölümü ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı dizisi tamamen bitecek mi, final mi yapacak? Son bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPACAK? SEZON FİNALİ Mİ OLUYOR?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı final bölümü ile bugün Star TV'de ekranlara gelecek. Dizinin resmi Twitter hesabında "Final bölümüne son 2 saat" açıklaması yapıldı. Buna göre dizi bugün 11 Mayıs Salı günü ekranlara veda edecek.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"İki kader birbirini sahiplendi mi, pamuk ipliğiyle hayata dahi bağlı olsa birbirine gerçek bir aşkla zincirlenir...." Final bölümü için son 2 saat #SefirinKızıVeda etiketi ile yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın @startv @ngmediatv @o3medya

Buna göre dizi bugün final yapacak. Final bölümü 52. bölüm olacak.

SEFİRİN KIZI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin neden final yaptığı henüz bilinmiyor. Fakat dizi sezon finali değil tamamen final yapacak. Çünkü yapılan açıklamada final bölümü için son 2 saat şeklinde açıklama yapılmış. Haliyle sezon finali olsaydı 'sezon finali' olarak belirtilirdi. Bu bakımdan dizi tamamen ekranlara veda edecek.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.