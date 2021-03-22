Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 45. yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?
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Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 45. yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

22.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:15
Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 45. yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı bugün Star TV'de başlıyor. Sefirin Kızı canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı 45. bölüm canlı izleme linki! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı dizisi canlı izle! Star TV Sefirin Kızı izle!

Yeni dizi Sefirin Kızı STAR TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir. Sefirin Kızı 46. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 45. bölüm kesintisiz izle!

SEFİRİN KIZI CANLI İZLE!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mavi, Sancar'la olan evliliğinin keyfini süremeden eski eşi Sedat üzerine kabus gibi çöker. Geçmişin yaralarından kurtulmaya çalıştıkça daha beter içine çekilen Mavi, bir yandan Sancar'a duyduğu güveni de sorgulamaya başlar.

Sancar kendini dönüp dönüp aynı soruların ve şüphelerin içinde çırpınırken bulur. Bir yandan Mavi'yi korumaya çalışan yüreği bu yangından sağ kurtulabilecek kadar güçlü olsa da aklıyla mücadelesi devam eder.

Yahya ve Dudu'nun düğün hazırlıkları son sürat devam ederken Yahya kafasındaki soru işaretlerinin peşine düşer. Diğer tarafta Elvan, anası bildiği Halise ile hiç beklemediği bir konuşma yapar. Yapayalnız olduğunu hissettiği anda ona elini uzatan Bora'nın elini tutma konusunda ise kararsızdır.

Güven, Melek'i almak için Sancar'dan yediği son golün üzerine kendine yeni oyun arkadaşları bulur. Bu kez çok daha tehlikeli ve kontrol edilmesi imkansız bir oyunun içine girmektedir.

Yahya ve Dudu için büyük gün gelip çattığında herkesi birbirinden ilginç sürprizler beklemektedir. Efeoğlu ailesi için unutulmaz bir düğün günü olacaktır.

SEFİRİN KIZI 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 46. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya 22 Mart Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 45. yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı, NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. 36 bölüm dizide yer alan Neslihan Atagül, rahatsızlığı sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmış ve onun yerine Tuba Büyüküstün gelmiştir.

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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