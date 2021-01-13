Sefirin Kızı bitiyor mu? Sefirin Kızı neden ara verdi? Sefirin Kızı hangi gün saat kaçta, oyuncuları kimler?

2 sezondur devam eden, dram türündeki dizi Sefirin Kızı bitiyor mu? Sefirin Kızı neden ara verdi? Sefirin Kızı hangi gün saat kaçta, oyuncuları kimler?

NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı bitiyor mu? Sefirin Kızı neden ara verdi? Sefirin Kızı hangi gün saat kaçta, oyuncuları kimler?

SEFİRİN KIZI BİTİYOR MU?

2 sezondur başarılı şekilde devam eden Sefirin Kızı bitiyor mu? Sefirin kızı başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenildi. Rahatsızlığından dolayı aşırı zayıflayan oyuncunun 10 günlük rapor aldığı bildirildi. Dizi bu sebeple araya girdi.

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sefirin Kızı, her Pazartesi günü saat 20.00'da Star TV ekranlarında çıkıyor. 35. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen dizinim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sancar ne olursa olsun kaçmak yerine kalmayı seçer ve kimsenin suçsuz yere bedel ödemesine izin vermez. Nare ise Sancar'ın içeriden çıkması için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Sancar'ın ipini çekenin kim olduğunu anlayan Nare, büyük bir çaresizliğe sürüklenir. Üstelik Akın'ın cesedinin bulunmasıyla birlikte miras konusu da tekrar başına bela olur ve Nare babasıyla karşı karşıya gelir. Güven'in kurduğu oyunlar bu kadarla da kalmayacaktır. Konak kriziyle birlikte Halise Efe'nin bozulan sağlığı tüm Efeoğlu ailesini endişelendirir. Bir de Sancar'ın içeride başına gelenler başta Nare olmak üzere herkesin yüreğine korku salar. Nare, bedeli ne olursa Sancar'ın oradan çıkması gerektiğinin farkındadır.