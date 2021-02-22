Sefirin Kızı 42. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 41. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?

STAR TV ekranlarında başlayan Sefirin Kızı dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne merak edildi. Sefirin Kızı 41. bölüm izle! Sefirin Kızı 42. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Sefirin Kızı STAR TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir. Sefirin Kızı 42. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 40. bölüm kesintisiz izle!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birbirlerinin yaralarını gören Sancar ve Mavi arasında artık çok başka bir bağ vardır. Mavi'nin başı polisle belaya girdiğinde de Sancar onu bir an olsun yalnız bırakmaz.

Kahraman'la yaptığı planı boşa çıkan Halise farklı bir oyun kurmaya karar verir. Mavi'yi dışarıda değil kendini en güçlü hissettiği yer olan konakta yenecektir. Ancak Mavi'nin daha önce Sancar'ın hayatına giren hiçbir kadına benzemediğini anlaması çok da uzun sürmez.

Melek'in babasıyla ilgili kaygıları artarken Mavi ile beklenmedik tanışmaları ikisinin kalbinde de başka yerlere dokunur. Melek'in küçücük bir bakışı bile Mavi'nin içinde depremler yaratmaya yeter.

Elvan'ın yeni dükkan telaşı devam ederken komşusu Bora ile Mavi'nin yolları da tekrar kesişir. Mavi sürpriz bir karar alırken Bora da Mavi'nin yüreğini acıtan derdini Elvan'dan öğrenir. Elvan ise kendini, Bora'yı merak etmekten alamaz.

Evladını kaybetse de hala bir anne olan Mavi, aslında Melek'in acısını da ilk gören olur. Kendi acısına rağmen Sancar'a Melek konusunda destek olmaya çalışır. Ne var ki babasını asla paylaşmak istemeyen Melek, çocuk kalbinin çektiği acıyla kendisini tehlikeli bir yola sürükleyecektir.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

SEFİRİN KIZI 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 42. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya 1 Mart Pazartesi günü ekranlara gelecek.

SEFİRİN KIZI 41. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı, NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. 36 bölüm dizide yer alan Neslihan Atagül, rahatsızlığı sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmış ve onun yerine Tuba Büyüküstün gelmiştir.