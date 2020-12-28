Sefirin Kızı 34. yeni bölüm fragman izle! Sefirin Kızı ne zaman saat kaçta? 28 Aralık

Sefirin kızı kendi hayran kitlesini yaratmış ve oldukça sevilen, pek çok noktada ise işlediği konular ile sosyal medyada gündem olan Sefirin Kızı 34. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 34. bölüm fragmanı izle!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi ve oldukça ciddi bir hayran kitlesi bulunan Sefirin kızı 28 Aralık Pazartesi günü ekranlara yeni bir bölümle geliyor olacak. Peki izleyicileri neler bekliyor? Sefirin Kızı 34. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 34. bölüm fragmanı izle!

SEFİRİN KIZI 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Menekşe'nin limonatasına koyduğu uyku ilacı yüzünden Melek'in kalbi durur. Nare ve Sancar, kızlarının acısıyla kenetlenirler. Nare kızı uçup gitmesin diye onun başucunda ellerini sıkı sıkı tutarken, Sancar camiye gidip Allah'a yalvarır ve bir adak adar. Eğer kızı yaşarsa, Alacakuş'la yavrusunu uçup gitmeleri için serbest bırakacaktır.

Menekşe konağın içinde hapis kalan Akın'ı dışarıya çıkarmaya çalışırken, Gülsiye'ye yakalanır. Kahraman, çocuk kaçırmaya kalkıştıkları için onlara çok sinirlenir ama yine de onları kurtarmak için bir plan yapar.

Lakin, bu sefer Kahraman da Sancar'ın kurduğu çok büyük bir tuzağın içine çekilmiştir. Melek'in hayatıyla sınanan Sancar ve Gediz, bir günlüğüne düşmanlıklarına ara verirler ve sadıçlıklarının ilk yıllarındaki kanunsuz günlerine geri dönerler. Acı, eski sadıçları bir günlüğüne de olsa birleştirmiştir ve Melek'in kalbini durduranların kalplerini söküp çıkarmadan durmayacaklardır.

SEFİRİN KIZI

SEFİRİN KIZI GENEL KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek

Neslihan Atagül Doğulu

Uraz Kaygılaroğlu

Doğukan Polat

Hivda Zizan Alp

Özlem Çakar Yalçınkaya

Erhan Alpay

Erdal Küçükkömürcü

Gonca Cilasun

Tülin Yazkan

Esra Kızıldoğan

Cemre Öktem

Edip Tepeli

Beren Gençalp

SEFİRİN KIZI 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEFİRİN KIZI 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI