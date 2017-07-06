Şeffaflık ve Denetlenebilirlik Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru"

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası, "Şeffaflık ve denetlenebilirlik demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Gizlilik kötü bir hastalıktır. Dolayısıyla hiçbir yerde gizlilik olmaması gerekiyor." dedi.



Azapağası, Erzurum Adliyesi, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi bünyesinde kurulan Medya İletişim Bürolarının açılışına katıldı.



Bakanlık olarak yaklaşık 10 yıldır yargı reformuyla ilgili olarak politikalar yürüttüklerini anlatan Azapağası, bunlardan birinin strateji planı, diğerinin de Yargı Reformu Stratejisi olduğunu söyledi.



Bu temel politikalardan bir diğerinin de Türkiye'deki yargı ve medya ilişkileri ile halka ilişkilerin düzenlenmesi olduğunu aktaran Azapağası, bu çerçevede yargı ve medya ilişkilerinin kurumsal hale getirilmesi ve adliyelerde basın sözcülüğünün kurulması konusunda çalışma yaptıklarını ifade etti.



Azapağası, bu konuda da Avrupa Birliği uyum sürecinde yürütülen bir proje bulunduğuna işaret ederek şöyle konuştu:



"Bu kapsamda bütün adliyelerde 139 ağır ceza merkezi ile bütün bölge adliye mahkemelerinde basın iletişim bürolarının kurulması yönünde politikamız vardı. Buradaki amacımız Türkiye'deki yargı ile medya arasındaki iletişimi daha kurumsal hale getirmek. Hem Anayasa'da belirtilen yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmek ve yargıda şeffaflığı getirmek hem de basın özgürlüğünü ve halkın haber alma özgürlüğünü daha güçlü hale getirmek istedik. Burada gerçeğe ulaşmak için haberlerin ilk kanaldan alınması önemli."



"Şeffaflık ve denetlenebilirlik demokrasinin vazgeçilmez unsurudur"



Şeffaflığın önemine dikkati çeken Azapağası, şunları söyledi:



"Yakın döneme kadar Avrupa'da 'Hakimler kararlarıyla, savcılar iddianameleriyle konuşur' anlayışı vardı ama günümüz demokrasi anlayışında artık bu yargı bağımsızlığının, basın özgürlüğünün gerçekleşebilmesi sadece kararlarda konuşmak değil aynı zamanda halkın doğru şekilde bilgilendirilmesine bağlıdır. Şeffaflık ve denetlenebilirlik demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Gizlilik kötü bir hastalıktır. Dolayısıyla hiçbir yerde gizlilik olmaması gerekiyor. Bu tür hastalıklarla mücadele etmemiz lazım. Bu anlayış günümüzde değişmiştir. Bu nedenle biz de yargı iletişim bürolarının halkın ilk elden haber almasını teminen ülke genelinde gerçekleştirdik."



Gazeteciler, tam ve doğru bilgi alma şansı bulacak



Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da Adalet Bakanlığının son 4-5 yıldır Medya İletişim Büroları üzerinde çalıştığını belirtti.



Proje kapsamında 2015'te yayınlanan Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün genelgesiyle Medya İletişim Bürolarının tüm adliyelerde kurulmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan İnal, şöyle konuştu:



"Bu kapsamda biz de büromuzu kurduk. Bu büromuz sayesinde basın mensuplarımız yargıyla cumhuriyet başsavcılığımızın görev alanıyla ilgili doğru haber alma ve bilgiyi eksiksiz tam olarak alma şansı bulacak. Vatandaşlarımız da bu sayede doğru bilgi alma hakkına kavuşmuş olacak."



Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül de adliyelerindeki medya iletişim bürosunun açılışına katkılarından dolayı Azapağası ile Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bilal Çetin'e teşekkür etti.



Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin ise doğru haberin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Bugün şükürler olsun gazetecileri ve toplumu doğru bilgilendirmek, özellikle adliyelerle ilgili yapılacak haberlerde kaynağından doğru bilgi almak adına medya iletişim bürosu açılıyor. İnşallah bundan sonra haber alma hakkı en doğru tarafıyla asla o haberi değiştirip oradan bir rant devşirerek değil doğru şekilde kullanılacak."



Kentte 3 ayrı adliyedeki medya iletişim bürolarının açılışları sonrası, katılımcılar büroları gezdi. Açılışlara, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Ömer Özgür Ercan, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, hakim ve savcılar ile basın mensupları da katıldı.