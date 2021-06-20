Seferihisar'da yaralı bulunan martı tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seferihisar'da yaralı bulunan martı tedaviye alındı

Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel

İzmir'in Seferhisar ilçesinde bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan martı, polisler tarafından götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı.

İzmir'in Seferhisar ilçesinde bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan martı, polisler tarafından götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı.

Camikebir Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yaralı martıyı gören vatandaşlar durumu Seferihisar Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bildirdi.

Bölgeye gelen polis memurları, kanadından yaralı martıyı, polis yeleğini kullanarak yakaladı.

Ekip tarafından veterinere götürülen martının tedavisine başlandı.

Çevre sakinlerinden Rüstem Daşkın, yaptığı açıklamada, "Martıya suyunu yiyeceğini verdik. Emniyet müdürlüğünden gelen arkadaşlar martıyı alarak veterinere götürdü. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kanadı veteriner tarafından tedavi edilir ve martı özgürlüğüne kavuşur." dedi.

Hafize Çakal da, hafta sonu olması sebebiyle hiçbir kurumdan yanıt alamayınca Seferihisar Emniyet Müdürlüğünü aradığını belirterek, "Evden dışarı çıktığımda martıyı gördüm. Çok üzüldük. Yiyecek ve su verdik. Emniyet müdürlüğü ekipleri hemen geldiler. Çok teşekkür ediyoruz. Martımızı kurtardık. Her canlının kıymeti var." diye konuştu.

Veteriner hekim Kerim Kesici de, martının kanadında bir sorun olduğu için uçamadığını ama genel durumunun iyi göründüğünü kaydetti.

Seferihisar'da yaralı bulunan martı tedaviye alındı
Seferihisar'da yaralı bulunan martı tedaviye alındı
Seferihisar'da yaralı bulunan martı tedaviye alındı
Seferihisar'da yaralı bulunan martı tedaviye alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi pes dedirtti: Pişman değilim
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi pes dedirtti: Pişman değilim
Dev etkinliğe saatler kaldı! Türkiye'nin genç beyinleri 10. kez buluşacak
Dev etkinliğe saatler kaldı! Türkiye'nin genç beyinleri 10. kez buluşacak
PTT'den 170 bin lira çalan şüpheli, başka şubede çalışan güvenlik görevlisi çıktı
PTT'den 170 bin lira çalan şüpheli, başka şubede çalışan güvenlik görevlisi çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Boris Johnson Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Selçuk Tekay Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Okay Yokuşlu Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seferihisar'da yaralı bulunan martı tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 22:20:34. #1.16#

title