Seferihisar Belediye Meclisinde vatandaşlardan sessiz Akarca protestosu

SEFERİHİSAR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Akarca bölgesinin mahalle olmasına yönelik önerge CHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Önergeyi heyecanla karşılayan ve meclis toplantısına katılan Akarca sakinleri, ret kararı verilmesinin ardından kendilerine söz verildiğini ifade ederek durumu sessizce protesto etti, salonu terk etti.

Seferihisar ilçesi Akarca bölgesinde yaşayan vatandaşların mahalle olma talebi, AK Parti Seferihisar Belediye Meclis Üyesi Melike Balcıoğlu tarafından belediye meclis toplantısına taşınmıştı.

Belediye başkanının açıklamaları Akarca sakinlerini heyecanlandırmıştı

Öte yandan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerel basına açıklamaları Akarca sakinlerini heyecanlandırdı.

Bölgede yaşayan vatandaşlarda konunun görüşüleceği meclis toplantısına katıldı. AK Parti Grup Sözcüsü Ümit Cingöz'ün Akarca önergesini tekrar hatırlatması üzerine mecliste oylama yapıldı.

Mecliste sessiz protesto

Yapılan oylamada AK Parti ve MHP grubu kabul oyu verirken, mecliste oy çoğunluğu bulunan CHP grubu ret oyu verdi. Bunun üzerine toplantıda bulunan ve önergenin geçmesini bekleyen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşlar, durumu sessizce protesto ederek salonu terk etti.

"Karara şaşırdık"

Toplantıyı terk eden Akarca sakinlerinden Tuna Özakman, bu karara şaşırdıklarını dile getirerek, "Belediye başkanımızın Akarca'nın mahalle olması konusundaki son derece olumlu tavrı ve ifadeleri, bu konuda bir fikir birliği oluştuğunu göstermiş ve bizleri sevindirmişti. Konunun, gündeme alınmayacak kadar değersiz bulunması bizi üzmüştür" ifadelerini kullandı.

"Hayal kırıklığı"

Meclis toplantısının ardından konuşan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Ümit Cingöz de, "Hem coğrafi konumu sebebiyle hem de bölge sakinlerinin talepleri üzerine Akarca'yı ele aldığımızda, mahalle statüsü kazanmasının önünde hiç bir engel görmüyorduk. Akarca'da yaşayan bölge sakinlerimizin haklı talebini geçen meclis toplantısında mecliste gündeme getirdiğimizde ise belediye başkanımızın da bu konuda çalışması olduğunu duyduk. Seferihisar'da ortak çalışma zemini oluşturmak adına da güzel bir fırsattı diye düşünüyorum. Nihayetinde bizim önergemiz gündeme alınıp değerlendirilebilir. Bu konuyu Akarca sakinlerinin beklediği şekilde sonuçlandırabilirdik. Böylesi çok daha şık olurdu. Önergenin reddi bizim ve Akarcada yaşayan vatandaşlarımız için hayal kırıklığı olmuştur. Seferihisar Kaymakamımız Naci Aktaş'ın da konu hakkındaki görüşleri olumlu yöndeydi" ifadelerine yer verdi. - İZMİR