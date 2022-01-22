İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Yolcuları camları kırarak kurtardılar, 5 yaralı var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Yolcuları camları kırarak kurtardılar, 5 yaralı var

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sefaköy'de tekerleği patlayan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

İstanbul Sefaköy'de yoldan çıkan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CAMLARI KIRIP ÇIKARDILAR

Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerinden ilk görüntüler:

İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Camları kırarak yolcuları çıkardılar, 5 yaralı var

İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Camları kırarak yolcuları çıkardılar, 5 yaralı var

İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Camları kırarak yolcuları çıkardılar, 5 yaralı var

İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Camları kırarak yolcuları çıkardılar, 5 yaralı var

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İETT, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title