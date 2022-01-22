İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Yolcuları camları kırarak kurtardılar, 5 yaralı var

Sefaköy'de tekerleği patlayan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

İstanbul Sefaköy'de yoldan çıkan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CAMLARI KIRIP ÇIKARDILAR

Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri