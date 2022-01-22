SEDEF KABAŞ TUTUKLANMA TALEBİYLE NÖBETÇİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ (2) - Haberler
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SEDEF KABAŞ TUTUKLANMA TALEBİYLE NÖBETÇİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ (2)

SEDEF KABAŞ TUTUKLANMA TALEBİYLE NÖBETÇİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, savcılık tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, savcılık tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, hakaret suçunun işlendiği televizyon kanalının Sarıyer'de olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Soruşturma kapsamında polis ekipleri dün gece saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı. Sedef Kabaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Sedef Kabaş, İstanbul, Sulh, Güncel, Haber

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