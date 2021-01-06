Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, nereli? Sedef Kabaş hayatı ve biyografisi
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Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, nereli? Sedef Kabaş hayatı ve biyografisi

06.01.2021 21:12 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:17
Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, nereli? Sedef Kabaş hayatı ve biyografisi

Açık oturum programlarına katılan Sedef Kabaş merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, nereli? Sedef Kabaş hayatı ve biyografisi

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Sedef Kabaş hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte detaylar...

SEDEF KABAŞ KİMDİR?

Sedef Kabaş, 1970 yılında Londra'da doğdu. 50 yaşındadır. Sedef Kabaş, Türk haber sunucusu, televizyon programcısı ve danışmandır.

Londra'da doğan Sedef Kabaş Özel Dost Lisesi ve 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Fulbright Bursu ile okuduğu Boston Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.

Atlanta CNN International'da çalışan ilk Türk gazetecidir. NTV, ATV, TV 8, SKY Türk gibi çeşitli tv kanallarında programlar hazırlamıştır. 90'larda sunduğu Portreler programına: Cem Karaca, Ahmet Kaya, Recep Yazıcıoğlu, Gazanfer Özcan, Cüneyt Arkın, Tarkan, Sakıp Sabancı, Hulki Aktunç, Üzeyir Garih, Hayrettin Karaca, Avni Arbaş, Mümtaz Soysal ve Uğur Dündar gibi birçok farklı alanlarda ünlü konuklar ağırlamıştır. En son TRT 2'de Medya Medya isimli programı hazırlayıp, sundu. Marmara Üniversitesi'nden iletişim doktorasını aldı. "Almanya'da Türk Döneri" haberi ile 1998 CNN World Report/ En İyi Ekonomi Haberi ödülünü kazandı. Power FM radyosunun kurucu ekibinde yer aldı ve haber bültenlerini hazırlayıp sundu.

Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, nereli? Sedef Kabaş hayatı ve biyografisi
Sedef Kabaş

2007 yılında Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk, Danışmanlık şirketini kurmuştur. Halen üst düzey yöneticilere iletişim koçluğu yapmakta, şirketlere iletişim ve medya alanında eğitimler vermektedir.

Kitapları : 2003 - Sesli Düşünenler

2005 - Zamanı Dize Getirenler

2007 - 41 Kadın 41 Öykü - İpek Dokulu Başarılar

2009 - Soru Sorma Sanatı

2008 - 60 Kadın 60 Öykü

2010 - Hayatını Seçen Kadın

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