Sedef Kabaş'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı! Öngörülen cezayla ilgili dikkat çeken ayrıntı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı. İstanbul 16. Sulh Ceza Hakimliği kararında, öngörülen cezanın alt ve üst sınırı nedeniyle kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, iddia edilen hakaret suçunun işlendiği televizyon kanalının Sarıyer'de olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında polis ekipleri dün gece saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı. Sedef Kabaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kabaş, tutuklandı.

"SÖZÜN ORJİNALİNİ DE DEĞİŞTİREREK SARF ETTİM"

Gazeteci Sedef Kabaş Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini söyleyerek "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" dedi.

AVUKATI: KAÇMA İHTİMALİ YOK

Mahkemede Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz müvekkilinin ifadesine katıldığını belirterek, "Sedef Kabaş'ın kaçma ihtimali yok, delil karartma ihtimali yok, delillerde toplanmış. İnfial uyandırma gibi bir şey de söz konusu değildir. Mahkemenin doğru karar vereceğine inanıyorum. Müvekkilim sabit ikametgah sahibidir, serbest bırakılmasını talep ediyoruz. hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol kararı verilmesini talep ederiz" şeklinde konuştu.

"EYLEMİN TELEVİZYON PROGRAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI"

Nöbetçi hakimliğin, Kabaş hakkında verdiği tutuklama kararının gerekçesinde, "Şüpheli sarf ettiği sözlerde, '…Sayın Cumhurbaşkanını hedef alarak kullanmadım…' şeklinde savunmada bulunmuş ise de, dosya içerisinde mevcut video kaydının izlenmesi neticesinde hakimliğimizde aksi yönde oluşan kanaat, müsnet eylemin televizyon programında gerçekleştirilmiş olması sebebi ve suçun nitelikli hali kapsamına girdiği ve cezada aktarım ön görüldüğü hususları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçu işlemiş olduğu hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu" ifadelerine yer verildi.

"KAÇMA VE SAKLANMA İHTİMALİNİN YÜKSEK OLDUĞU"

Tutuklama kararının devamında, "Atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile eylemin nitelikli hal olarak düzenlenmiş olması karşısında kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı nedeniyle kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varılarak, şüphelinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri