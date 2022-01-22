Sedef Kabaş'a destek veren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e Bakan Soylu'dan tepki: Men dakka dukka

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, gazeteci Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınarak Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanmasına tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise iki lideri hedef alarak "Edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler. Milletimiz, bu zilleti ayan beyan görüyor. Men dakka dukka." ifadelerini kullandı.

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatılarak gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

Olayla alakalı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "On binlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye... Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye'ye yeniden adalet gelecek." dedi.

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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