Sedef hastalarında kalp ve damar hastalıkları daha sık görülüyor
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Sedef hastalarında kalp ve damar hastalıkları daha sık görülüyor

18.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:31
Sedef hastalarında kalp ve damar hastalıkları daha sık görülüyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, sedef hastalarında kalp ve damar sisteminde bazı hastalıkların sık görüldüğünü belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, sedef hastalarında kalp ve damar sisteminde bazı hastalıkların sık görüldüğünü belirtti.

Akyol, yaptığı yazılı açıklamada, sedef hastalığının (psoriasis) kronik seyirli olduğunu, en fazla bilinen tipinin "psoriasis vulgaris" adını taşıdığını ifade etti.

Sedefin derinin her tarafında, bilhassa diz dirsek başta olmak kaydıyla kırmızı renkte kızıllıkların üzerinde sedefi beyaz renkte pullanmaların görüldüğü bir hastalık olduğunu aktaran Akyol, şunları kaydetti:

"Tüm vücudun kırmızılıkla kaplandığı, üzerinde bazen pullanmaların görüldüğü ya da tüm vücudun püskül diye adlandırdığımız cerahatli lezyonlarla kaplandığı forumlarda da görülebilir. Sedef hastalığı deriye sınırlı bir hastalık olarak algılanmasına rağmen aslında eklemleri de tutan bir formun olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu hastaların önemli bir kısmı, doğrudan dermatolojiye değil, eklem bulguları sebebiyle başka kliniklere de yönlendiriliyor."

Akyol, sedefin bazı hastalıklara da neden olduğunu vurgulayarak "Sedef hastası olmayan insanlarla karşılaştırıldığında sedef hastalarında kalp ve damar sisteminde de birtakım hastalıkların sıkça görüldüğünü biliyoruz. Yine benzer şekilde bağırsaklarda bir ülseratif kolit ya crohn hastalığının da sedef hastalarında sık görüldüğünü biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sedef hastalığının sebebinin çok açık olmamakla birlikte birtakım genetik ve çevresel faktörlerin etken olduğuna dikkati çeken Akyol, her yaşta görülebileceğini ama genelde orta yaşlarda rastlandığını belirtti.

Akyol, hastalığın tedavisinde kremler, merhemler ve losyonların yanı sıra fototerapi ya da ışık tedavisi diye adlandırılan yöntemin de kullanıldığını ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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