Seddülbahir 32 Saat ne zaman çekildi?

Seddülbahir 32 Saat ne zaman çekildi? sorusu Çanakkale Zaferi'nin anıldığı 18 Mart tarihinde gündem konusu oldu. Başarılı yapım hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Seddülbahir 32 Saat konusu nedir? Seddülbahir 32 Saat oyuncuları kimlerdir? Seddülbahir 32 Saat nerede çekildi? Seddülbahir 32 Saat oyuncu kadrosu!

Çanakkale kara savaşlarının başladığı ilk gün olan 25 nisan sabahı, Binbaşı Mahmut Sabri komutasındaki 1050 kişilik Mehmetçik kendisinden kat be kat üstün düşman birliklerine karşı 32 saat hiçbir yardım ve destek almadan direndi Seddülbahir'de. Ve düşmanın ilerlemesini durdurdu. Seddülbahir 32 Saat dikkat çeken yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Seddülbahir 32 Saat ne zaman çekildi?

SEDDÜLBAHİR 32 SAAT KONUSU

Çanakkale savaşlarında Seddülbahir cephesindeki ilk 32 saatlik mücadeleyi anlatan Seddülbahir 32 Saat her Perşembe günleri TRT1 ekranlarında yayınlanmıştı. İbrahim Çelikkol, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Dolunay Soysert, İlker Aksum, Gülsüm Ali İlhan, Deniz Celiloğlu, Timur Ölkebaş, Ahmet Mekin ve Okan Yalabık gibi birçok ünlü oyuncunun rol aldığı dizinin yapımını Okur film üstleniyor.

Çanakkale'de 5 ayrı lokasyonda kurulan film setinde çok sayıda figuran görev aldı. 750 adet kostüm dikildi, 750 adet silah ve 16 adet top yapıldı.tabya ve siperlerin yeniden tasarlandığı yapım süreci yaklaşık 8 ay sürdü. çekimleri 4 ay da tamamlanan dizinin yönetmenliğini Yasin Uslu yaptı. Senaryosunu Funda Çetin'in yazdığı"Seddülbahir 32 saat" dizisinin müzikleri ise Yıldıray Gürgen imzasını taşıyor.

Çanakkale kara savaşlarının başladığı ilk gün olan 25 nisan sabahı, Binbaşı Mahmut Sabri komutasındaki 1050 kişilik Mehmetçik kendisinden kat be kat üstün düşman birliklerine karşı 32 saat hiçbir yardım ve destek almadan direndi Seddülbahir'de. Ve düşmanın ilerlemesini durdurdu.İşte" Seddülbahir 32 saat" dizisi bu kahramanların hikayesini anlatıyor.

SEDDÜLBAHİR 32 SAAT NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dizide 1915 yılında Seddülbahir Cephesi'nde yaşanan olaylar anlatılıyor. Dizi toplam dört bölüm halinde 14 Ocak ve 4 Şubat 2016 tarihleri arasında TRT 1 kanalında yayınlandı.

OYUNCU KADROSU

İbrahim Çelikkol

14 Şubat 1982 İzmit doğumlu başarılı oyuncu Fetih 1453 filminde Ulubatlı Hasan karakteriyle tanınmıştır. İffet, Merhamet, Reaksiyon, Keskin Bıçak ve M.A.T gibi dizilerde rol almıştır.

Okan Yalabık

13 Aralık 1978 İstanbul doğumlu yetenekli oyuncu İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Pargalı İbrahim Paşa karakteriyle tanınmıştır.

Dolunay Soysert

5 Mart 1973 Adana doğumlu başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi mezunudur. Bir İstanbul Masalı dizisinde Derya karakteri ve Bebeğim dizisinde Leyla karakteriyle tanınmıştır.

Murat Ünalmış

1981 Kayseri doğumlu başarılı oyuncu Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve "Üç Kadın", "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır.

İlker Aksum

23 Mayıs 1971 İstanbul doğumlu başarılı oyuncunun 2008 ve 2012 yılları arasında belgin Erdoğan ile evliliği bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezundur. Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen karakteri ile tanınmaktadır. Mutlu Aile Defteri, Muhteşem Yüzyıl, Canım Ailem ve Yeşil Deniz gibi dizilerde rol almıştır.