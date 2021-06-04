Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi muhalefetin gündeminden düşmüyor! CHP'li vekil köprüye pankart astı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği ve bir siyasetçinin suç örgütü lideri Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar aldığına yönelik iddia gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili eleştirdiği TBMM Başkanı Şentop, kendisine iftirada bulunulduğunu ifade ederken son hamle ise CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Naldöken Köprüsü'ne astığı pankartla gündem oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar gönderdiği şeklindeki açıklamasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında bu konuya değinerek TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da eleştirmişti.

KILIÇDAROĞLU, TOPU ŞENTOP'A ATMIŞTI

Kılıçdaroğlu, Şentop'un bu ismi açıklamasını isteyerek "Ayda 10 bin dolar rüşvete bağlanan siyasetçi kim? Şentop bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Şentop sessiz kalamaz" ifadelerini kullanmıştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Beni doğrudan itham eden bir iftirada bulunmuştur.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: HAYSİYETSİZCE VE AHLAKSIZCA BİR İFTİRA

Dün bir basın toplantısı düzenleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konunun muhatabı olmadığını ve söz konusu ismin kim olduğunu bilmediğini söyledi. Şentop, "Beni doğrudan itham eden bir iftirada bulunmuştur. Yalan olduğunu bildiği halde yaptığı bir iftiradır. Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi bunaklık içinde olduğunu, bunu bilerek yapıyorsa bunun haysiyetsizlik olduğunu söyledim. Bana karşı iftirasına reaksiyon gösterdim. Ağır iftiralarına karşı kendisine cevap verdim. Haysiyet ve ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini görüyorum, buna da cevap vermesini istiyorum. Ben de açıklanması taraftarıyım ama bunu açıklayacak kişi ben değilim. Bunu ifade eden de bilen de ben değilim" dedi.

CHP'Lİ BAŞARIR PANKARTI ASIP AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki parti üyeleri bugün İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Naldöken Köprüsü'ne astıkları pankartla, "Her ay 10 bin doları hangi siyasetçi aldı?" diye sordu. Pankartı asan Başarır, "Açıklamadıkları sürece Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu suça ortaktır. Herkes soruyor; il, ilçe başkanlarımız soruyor, bizler halkımız adına soruyoruz, 10 bin dolar aylık alan siyasetçi kim?" diye konuştu.