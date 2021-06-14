Sedat Peker'den "gözaltına alındı" iddialarına yanıt: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, "Dubai polisi tarafından gözaltına alındı" iddialarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yalanladı. Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındığını söyleyen Peker, "Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk. Ülkeden ayrılmamda veya ülkede kalmamda herhangi bir sorunun olmadığını da bana ilettiler" dedi.

Yayınladığı videolar ile Türkiye gündemine oturan ve suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker akıbetine ilişki sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Peker yaptığı paylaşımda Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından konutundan alındığını ve sonrasında ailesinin yanına döndüğünü söyledi.

"YETKİLİLERLE BERABER AYRILDIM"

Öğle saatlerinde yetkililerle beraber kaldığı mekandan ayrıldığını aktaran Peker, "Kıymetli dostlarım, öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk. Şahsım hakkında herhangi bir Interpol kararı olmadığı için, tüm herkes gibi ülkelerinde misafir olarak bulunduğumu söylediler. Hakkımda birçok suikast ihbarı olduğunu bana ilettiler, hepimizin bildiği gibi" dedi.

"YAKALAMA HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Hakkında çıkan yakalama haberlerinin doğru olmadığını aktaran Peker, "Ülkeden ayrılmamda veya ülkede kalmamda herhangi bir sorunun olmadığını da bana ilettiler. Aydınlık Gazetesi'nde yazan SAT timlerinin ve MİT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Peker, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

Zaten ben uluslararası hukuka göre aranan bir kişi değilim. Bu sebeple yüce devletimizin bana resmi bir operasyon düzenleyebilmesi de mümkün değildir. Her normal insana davrandıkları gibi bana da kibar bir şekilde davrandılar. Eğer ölmez sağ kalırsak, bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız.