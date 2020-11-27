Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı
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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı

27.11.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:51
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı

Oyuncu İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hafta sonu sonucundan haberi olmadan bir araya geldiği Oğulcan Engin de koronavirüse yakalandı.

Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin de koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, hafta sonu İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle buluşmuştu. Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle dört gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürüyor.

İBRAHİM'İN TEDAVİSİ EVDE YAPILIYOR

Oğulcan Engin testinin pozitif çıkmasının ardından bir açıklama yapmazken sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun ikinci kez yaptırdığı test sonucu da merak edilmeye başlandı. Evinde tedavi gören İbrahim Büyükak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Arkadaşlar haberler maalesef doğru. Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür durumum iyi. Merak eden, soran herkese çok teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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