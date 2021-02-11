Seda Sayan'ın eniştesi kaza mı geçirdi? Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kaza mı geçirdi?

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın, Milas'a bağlı Ören beldesinde yaşayan eniştesi Coşkun Yıldız'ın kaza geçirdiği öğrenildi. Seda Sayan'ın eniştesi kaza mı geçirdi? Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kaza mı geçirdi?

Seda Sayan'ın eniştesi kaza mı geçirdi? Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kaza mı geçirdi? Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın Muğla'da yaşayan eniştesi Coşkun Yıldız, kaza geçirdi. Kullandığı elektrikli motosiklete araba çarpan Yıldız, kazada ağır yaralandı.

SEDA SAYAN'IN ENİŞTESİ KAZA MI GEÇİRDİ?

Akşam üzeri alışveriş yapmak için elektrikli motosikletiyle dışarı çıkan Yıldız, işlerini tamamladıktan sonra eve döndüğü sırada, kadın bir sürücü tarafından kazaya uğradı. Kaza sonucu Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız'ın, kafa travması geçirerek ağır yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

SEDA SAYAN'IN ENİŞTESİ COŞKUN YILDIZ KAZA MI GEÇİRDİ?

İlk tedavisinin ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edileceği öğrenilen Coşkun Yıldız'ın yaralanmasına sebep olan kadın sürücü de gözaltına alındı. Yıldız'ın arkadaşlarından Celal Altınay, "Coşkun abi akşamüstü markete geldi, alışverişini yapıp dönerken kullandığı elektrikli motosiklete, termik santralde çalışan bir kadın sürücünün otomobili ile çarpması sonucu ağır yaralandı. Milas'a hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğunu öğrendik" dedi.