Seda Sayan'ın canlı yayındaki sözleri Safiye Soyman'ı utandırdı: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm

Son günlerdeki değişimiyle adından söz ettiren Safiye Soyman, TV8 ekranında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Yaptırdığı değişimlerden bahseden Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın isteği üzerine bıçak altına yattığını söyledi.

"SAFİYE GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTTÜRÜNCE ZAYIFLADI"

Soyman'ın anlattıklarından sonra telefonla canlı yayına bağlanan Seda Sayan, "Miami'ye gittik ve orası çok sıcak. Safiye'de menopozdan dolayı iç çamaşırı giymeyi sevmiyor. Ben de bu ne böyle be gider gitmez küçülttür şunları. Ağzıma girecek kocaman kocaman göğüslerin var dedim. Gelir gelmez önce göz ameliyatı sonra da göğüs ameliyatı oldu. Safiye'yi her gören 'ne kadar zayıflamışsın' diyor. O kadar büyük göğüsleri vardı ki... Kanıyla ilgili bir sorun var ona da bakacağız. Yüzü çok güzel bir kadın. Ben onu sahneye çok yakıştırıyorum kutu bebek gibi görünüyor" dedi.

SUNUCULAR GÜLMEKTEN KONUŞAMADI

Seda Sayan'ın Safiye Soyman'ın meme küçültme ameliyatıyla ilgili anlattıkları sunucu Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı'yı kahkahaya boğdu.

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