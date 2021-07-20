Seda Sayan, Ebru Gündeş dinleyip efkârlandı
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Seda Sayan, Ebru Gündeş dinleyip efkârlandı

Seda Sayan, Ebru Gündeş dinleyip efkârlandı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Seda Sayan, Eros adlı lüks tekneyle kadın arkadaşlarını mavi tura çıkardı.

Seda Sayan, Eros adlı lüks tekneyle kadın arkadaşlarını mavi tura çıkardı. Bodrum koylarını dolaşan tekne, önceki gün Torba'ya demir attı. Teknede son ses Ebru Gündeş şarkıları çaldıran Sayan, purosunu yakıp manzarayı izledi. Efkarlı dakikaların ardından ekip Fatih Ürek şarkıları eşliğinde dans edip kurtlarını döktü.

Sosyal medyada paylaştığı filtreli fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bikiniyle görüntülenmemek için denize girerken tekne personeline çevrede gazeteci olup olmadığı kontrol ettirdi. Sanatçı sudan çıkar çıkmaz da pareosunu beline bağladı. 

Kaynak: Hürriyet

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