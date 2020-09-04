Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Jülide Ateş'in programına konuk olan Seda Sayan, İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmemesi gerektiğini vurgularken "Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Rica ediyorum, bu konuya el atmalı. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gidip yalvaracağım" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş ile 40'ın konuğu oldu. Her soruya içtenlikle cevap veren Sayan, son zamanlarda artış gösteren kadına şiddet ve cinayetler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşine seslendi.

"EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM"

Sunucu Jülide Ateş'in "Kadına şiddet sence nasıl son bulur?" sorusuna yanıt veren Sayan, İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine karşı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşıyım. Hatta kadına şiddete cezalar daha ağır olmalı. Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Özellikle rica ediyorum, bu konuya el atmalı. Her gün bir kadın 'Öldürülmemi mi bekliyorsun' diye bağırıyor. Bu kadınlar için bir şeyler yapalım. Şimdi gene polis sahip çıkıyor. Biz babamı şikayet ettiğimizde 'Kocandır döver' denilip geri gönderiliyorlardı.

"ERDOĞAN'A YALVARACAĞIM"

"Mahkemedeki iyi görüntüsü nedeniyle affediliyor. Bunlara cevap hakkı dahi verilmemeli. Pandemi nedeniyle bir çok şey kaldı. Ben gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım. Sadece kadın çekmiyor aile de etkileniyor. Çözüm çok ağır olmazsa sorun kötü yerlere gidiliyor. Af maftan faydalanmamalı bu insanlar."

"ŞİDDET UYGULAYAN ADAMLARIN YÜZÜNÜ TÜKÜRÜP GÖNDERMİŞTİM"

Ünlü şarkıcı, "Reyting uğruna kadına şiddeti savundunuz mu?" sorusu üzerine de "Asla! Göbeğim çatladı bunları anlatana kadar. O dönem yaptığım program magazin programı değildi. Programıma çıkardığım eşini öldüren o adam şiddetin ortasında büyüyen bir kadın olarak bunu yapmam mümkün mü? Ben orada bu adamı iyi tanıyın bu adam evlenmek istiyor, yüzünü görün diye çıkardım. Ben programımda şiddet uygulayan bir adamı, övmem magazinleştirmem mümkün mü? Aklından zoru olması lazım! Çok insanın da yüzüne tükürüp gönderdiğim oldu" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İstanbul Sözleşmesi, kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak amacını taşıyor.