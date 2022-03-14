Seda Sayan, 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e canlı yayında aşkını ilan etti - Haberler

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Seda Sayan, 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e canlı yayında aşkını ilan etti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile aşkını ilan etti. Sayan, bugünkü canlı yayınında "Teklife cevabım sonsuza dek evet" diyerek genç sevgilisiyle dans etti.

Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, 14 Şubat'ta birlikte çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı. Sayan, evlilik teklifine bugünkü canlı yayında cevap verdi.

SEDA SAYAN AŞKA GELDİ

Star TV ekranlarında hafta içi her gün program yapan Seda Sayan, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Evlilik teklifi aldığını doğrulayan Sayan, "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Sonsuza dek evet! Buradakilerin şahitliği de söz konusu bu aşkta" dedi.

Seda Sayan, 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e canlı yayında aşkını ilan etti

CANLI YAYINDA DANS ETTİLER

Sayan'ın açıklamalarına şarkı ile cevap veren Çağlar Ökten, İrem Derici'nin Kalbimin Tek Sahibine şarkısını okudu. Sahneye gelen Ökten, şarkıyı Sayan'ın gözlerine içine bakarak dans etti. Romantik anlar yaşayan genç şarkıcı, kendisinden 25 yaş büyük olan Seda Sayan'ı alnından öpmeyi de ihmal etmedi.

Seda Sayan, 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e canlı yayında aşkını ilan etti

Seda Sayan, 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e canlı yayında aşkını ilan etti

Seda Sayan, 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e canlı yayında aşkını ilan etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Seda Sayan, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

zafer aşkan:

BIKMADILAR BASAMAK OLMAYA

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Elifnur Kaykas:

Seda sayan her zaman mutlu ol sen insanlar ı çok mutlu ediyor sun mutlugu hakkediyor sun

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500
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