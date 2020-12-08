SED ödeme tarihi belli oldu! SED ödemeleri ne zaman? SED yardımı nedir? SED yardımı ne kadar?
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SED ödeme tarihi belli oldu! SED ödemeleri ne zaman? SED yardımı nedir? SED yardımı ne kadar?

08.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:43
SED ödeme tarihi belli oldu! SED ödemeleri ne zaman? SED yardımı nedir? SED yardımı ne kadar?

Bakan Selçuk, "Aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon TL ödeme yapacağız, açıklamasından sonra vatandaşlar SED ödemeleri ne zaman? SED yardımı nedir? SED nasıl alınır? SED yardımı ne kadar? sorularını sorguluyor. SED ödeme tarihi belli oldu!

Bakan Selçuk, "Aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon TL ödeme yapacağız, açıklamasından sonra vatandaşlar SED ödemeleri ne zaman? SED yardımı nedir? SED nasıl alınır? SED yardımı ne kadar? sorularını sorguluyor. SED ödeme tarihi belli oldu!

SED YARDIMI NEDİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri (SED) yardımları; Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır.

SED YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

– Dilekçe,

– T.C. Kimlik Numarası beyanı,

– Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

– İŞ-KUR ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir.

Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SED YARDIMI NE KADAR?

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri (SED) ödemesi, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.

15 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Aralık 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

SED ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk SED yardımı ödeme tarihlerini açıkladı. Bakan Selçuk, 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında hak sahibi kişilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

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