Seçim Sonuçlarına İtirazlar

YALOVA (AA) – AK Parti'nin Yalova'nın Altınova'nın ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik itirazların ardından yeniden yapılan sayımlara göre, 10 oyluk fark aynı kaldı.

Yapılan sayımda iki adaya da geçersiz oylardan birer oy eklendi. Son sonuca göre, CHP'li Ali Kangal bin 574, AK Partili Orhan Karabulut bin 564 oya çıktı.

İlçe Seçim Kurulu tarafından 11 sandıkta geçersiz oylara yönelik yapılan sayımın ardından, CHP adayı Kangal yine 10 farkla önde çıkmış oldu.

Kangal, kendilerinden ve sandıktan emin olduklarını belirterek, "Bunlar gereksiz müracaat ettiler. Milletvekilleri de kazandık diye beyanatlar verdi ama hakkımızı bugün tescillemiş olduk. Kendimizden emindik. Hayırlı olsun diyorum." ifadesini kullandı.

CHP Kaytazdere belediye başkan adayı Ali Kangal bin 573, AK Parti adayı Orhan Karabulut'un bin 563 oy aldığı seçimlerle ilgili AK Parti, tüm sandıklarda geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazda bulunmuştu.

Kaynak: AA