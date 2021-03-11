Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim barajını düşürmek istediklerini belirterek "7 mi olur 5 mi olur, hangisinin doğru olacağı üzerine çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak" dedi.

Son dönemlerde gündemden düşmeyen seçim barajı tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den sürpriz bir çıkış geldi.

CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Barajı makul bir yere getirme şeklinde çabamız var. 7 mi olur 5 mi olur, hangisi doğru şeklinde bir çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak. Bir rakam söylemem çok doğru olmaz, baraj bir noktaya inecek" dedi.

"BARAJIN ÇOK ANLAMI KALMADI AMA..."

Açıklamasının devamında Türkiye'nin dünyadaki en yüksek seçim barajı uygulayan ülke olduğunu ifade eden Yazıcı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çıta yüksek. Barajın çok anlamı kalmamış durumda ama herkesin parti kurması gibi bir gelenek de oluşabilir" ifadelerini kullandı.

4 FARKLI ALTERNATİF ÜZERİNDE DURULUYOR

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan bir sunumda da yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesine yönelik dört farklı teklif tartışılmıştı. Komisyon üyeleri yüzde 7, yüzde 5, yüzde 3 ve sıfır baraj üzerinde görüşlerini dile getirdi. Seçim barajının ittifak yapacak partiler için yüzde 10'luk oranın korunması, ittifak dışı partiler için ise daha düşük bir oran uygulanması görüşünün ağır bastığı belirtiliyor.

BAHÇELİ DE "SEÇİM BARAJI DÜŞÜRÜLMELİ" DEMİŞTİ

Öte yandan MHP lideri de 2021 yılının başlarında seçim barajıyla ilgili olarak açıklama yapmıştı. "Seçim barajı düşürülmeli" diyen Bahçeli'nin sözleri 'MHP'nin baraj tedirginliği' olarak nitelendirilirken, Bahçeli konuya açıklık getirmişti.

MHP'nin seçim barajından korkmadığını vurgulayan Bahçeli, "Biz doğru gördüklerimizi hilesiz, hurdasız haykırmayı sürdüreceğiz. Yüzde 10 barajı ağır dedim, buna itiraz eden çıkmadı. 12 Eylül sonrasında inşa edilen barajla, MHP'nin ve Milli Selamet Partisi'nin silinmesi hedeflenmişti. İttifaklarla barajın aşılması mümkün olmuştur. Yüzde 10 barajı aşılabilir duruma gelmiştir. Artık bu kadar zorlamalar ve dayatmalarla birilerini öldürerek kendini yaşatma yerine hep beraber nasıl yaşarız noktasında bir uzlaşmaya varacak çalışma yapılmalıdır. Bu yüzde 5 mi olur, 6 mı olur, 10 olarak mı kalır? Müfteriler saldırmaya, MHP'yi karalamaya başlamışlardır. Şunu herkes bilsin ki, MHP'nin baraj maraj sorunu asla yoktur. Aziz milletimizin desteği bunun en açık örneğidir. MHP, selin önündeki kütük değil, bizzat selin ta kendisidir. Biz barajdan korktuğumuz için değil, Türkiye'nin 16 Nisan'dan sonra değişen hükümet etme sistemi ile birlikte ortaya çıkan siyasal zaruretten, olası ittifaklarla barajın delinmesinden dolayı düşüncelerimizi paylaştık. MHP, on yıllardır yüzde 10'luk barajın aleyhine kurgulandığını gayet iyi bilmektedir" ifadelerine yer vermişti.