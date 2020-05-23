Seçer, yol yapım çalışmalarını inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seçer, yol yapım çalışmalarını inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi 36. Cadde'deki sıcak asfalt kaplama ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Seçer, yol yapım çalışmalarını inceledi
23.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:38

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi 36. Cadde'deki sıcak asfalt kaplama ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Seçer, inceleme sırasında yaptığı değerlendirmede, "Bu yıl içerisinde yaklaşık 17. Caddeden bin 500 metre gibi bir yeni güzergah açıyoruz. Aşağı yukarı üniversite civarına yaklaşmış oluyoruz. Bu Akbelen'den Mezitli sınırlarına giriyor. Hatta daha sonra Çeşmeli Otobanı'na kadar bağlayabileceğimiz bir güzergah. İlk dönemimizde de önemli bir kısmını zaten bitireceğiz. Hatta, Mezitli sınırları içerisinden Akbelen'e kadar, tamamını sorun olmaktan çıkaracağız. Bazı bölgelerde mülkiyet sorunu yaşanıyor, kamulaştırma yapmamız gerekiyor. Ama herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız bölgelerde de altyapısı tamamlanmış yerleri de hemen açacağız ve hizmete alacağız" dedi.

Mersin'in toplam 5 bin kilometrenin üzerinde bir yol ağı bulunduğundan söz eden Seçer, "16 bin kilometrekare alan içerisinde, 5 bin kilometrenin üzerindeki yol ağımızın her bir metresi, her bir kilometresi bizim için önemli. Mutlaka şehir içinde vatandaşlarımızın işinden evine giderken ya da bir mekandan diğer bir mekana ziyaret ederken konforu açısından yolların kaliteli, düzgün ve kullanışlı olması son derece önemli. Ama diğer taraftan da tarımsal üretim merkezi olan sebzecilikte, meyvecilikte önemli üretim kalemlerine sahip olan ilimizde şehir merkezi, dağ başı, bahçe yolu, bağ yolu bizim için fark etmiyor. Her kilometresi, her metresi önemli. Aynı ciddiyetle Mersin'in dört bir köşesinde bu hizmetleri yerine getireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız" diye konuştu.

"En çok bütçe ayırdığımız kalemler yol, asfalt işleri, altyapı, kanalizasyon"

Yönetime geleli henüz 1 yılı bitirdiklerini, ilk geldikleri günlerde önemli sorunlar yaşadıklarını anlatan Seçer, şöyle devam etti; "Malzeme, alet, ekipman, program, ekip sorunu yaşadık. Bütün bunlar bir müddet bizim yol çalışmalarımızı aksattı. Burada doğruları söylemek gerekir. Benim de içime sinmedi. Yani ilk 6 ay o adaptasyon sürecinde yaptığımız çalışmalar, mevcut imkanları en mantıklı, en rasyonel, en maksimum, verimli kullanarak yaptığımız çalışmalar. Çünkü büyük para isteyen yatırımlar. Bakın bizim bütçemizi inceleyin, faaliyet alanlarımızda, görev alanlarımızda en çok bütçe ayırdığımız kalemler yol, asfalt işleri, altyapı, kanalizasyondur. Onun için burada paraya ihtiyaç var. Para yetmiyor, bu işi yapacak yetişmiş kalifiye mühendislere ihtiyaç var ki, her alanda belediyemizin yaşadığı en önemli sorunların başında geliyor. Yani her zaman söylüyorum. Bir finansmana, iki yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var."

"Liyakat olmazsa inanın hizmet olmuyor"

Başkan Seçer, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığını yeniden yapılandırdıklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi; "Bizim şu anda kadrolaşmamız, tamamen liyakat esaslı. Bizim iş yapmaya ihtiyacımız var. Eğer liyakat olmazsa inanın hizmet olmuyor. Bunun için de bu kadro oluşturma konusunda yetişmiş, deneyimli, daha önceden önemli çalışmalar yapmış mühendislerimizle bütün bu sorunları aşabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki önümüzdeki süreç farklı bir süreç. Şu anda içinde bulunduğumuz süreç farklı bir süreç. Bir pandemi ile mücadele süreci. Hayatın normalin dışına çıktığı bir süreç. Her alanda. İnsanlarımız şu anda mecburen evinde. Üretim yapmaktan yoksunuz. Ekonomimiz mecburen son bir buçuk, iki aydır daralma gösterdi. Ekonominin daralma göstermesi demek, her alanın etkilenmesi demek. İşte biz de belediye olarak etkilendik. Çünkü gelirlerimiz düştü. Umut ediyorum bayramdan sonra tüm dünyada normalleşme olacak. Türkiye'de de olacak. Normalleşme artık bizi de rahatlatacak. Biz de üretim yapmaya başlayacağız, çalışmaya başlayacağız. Projeleri rahat uygulamaya başlayacağız. Gelirlerimiz normal düzeyine gelecek ve bizim 2024'e kadar programa aldığımız, Stratejik Planımıza aldığımız bütün yatırımları da gerçekleştireceğiz."

Başkan Seçer'e saha gezisi sırasında Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, bürokratlar ve daire başkanları eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri...
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Saylak Acun Ilıcalı Merve Boluğur Perihan Savaş
Spor Neymar Lionel Messi İlhan Cavcav Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp Silah Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Seçer, yol yapım çalışmalarını inceledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 14:38:46. #1.14#
title