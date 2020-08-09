Seçer: "Vatandaşla konuşmaktan korkmuyoruz"
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Seçer: "Vatandaşla konuşmaktan korkmuyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Eğer siyasetçi olarak vatandaşa gidebiliyorsanız, vatandaşla konuşabiliyorsanız ve mutluysanız iyi yoldasınız, durumunuz da iyi demektir.

Seçer:
09.08.2020 12:40 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:43

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Eğer siyasetçi olarak vatandaşa gidebiliyorsanız, vatandaşla konuşabiliyorsanız ve mutluysanız iyi yoldasınız, durumunuz da iyi demektir. Ama dışarı çıkamıyorsanız, vatandaşa gitmeye korkuyorsanız bir sıkıntı var demektir. Ben korkmuyorum, yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan eminiz" dedi.

Seçer, ilçe gezilerini Silifke'nin kırsal mahalleleri olan Çaltıbozkır, Uzuncaburç, Ören ve Mara ile sürdürdü. Çaltıbozkır Mahallesi'nde muhtar Ahmet Sarı, Çaltıbozkır Kültür Derneği Başkanı Mehmet Asım Özçalık ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Seçer, "Vatandaşlarımızın yarısı bizi tercih etti ve onların teveccühü ile belediye başkanı olduk. Şu anda benim hayatıma Mersin'e, Mersinli hemşehrilerime hizmetin dışında koyduğum bir şey yok. Aldığımız her nefeste Mersin halkı var. Onların üzüntüsü benim üzüntüm. Onların ıstırabı benim ıstırabım. Kurban Bayramı'nda yaylalarda suyla ilgili bazı sorunlar yaşadık. Bu sorunlar inanın beni vatandaştan daha çok rahatsız etti. Vatandaşlarımız nerede sıkıntı çekiyor oraya gittik. Kaçmadık, gidelim anlatalım dedik. Bizim her şeyimiz vatandaşımız. Onların sağlığı, onların mutluluğu" diye konuştu.

Lavanta tarlasında hasada katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal destek projeleri kapsamında Çaltıbozkır'da üreticilere 43 bin lavanta fidesi verdiklerini belirten Seçer, "Bugün neticesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gördüğüm kadarıyla bu proje önemli bir proje. Bizim içinde bir ışık oldu. Gelecekte bunu yaygınlaştıracağız. Bir ülke böyle zengin olur, böyle kalkınır. Ziraatta bir ürünü üretmek bir emektir, bir maliyettir. Ama ürün yetişti, bir de bunların pazarlaması var. Doğru bir çeşitle, doğru bir pazarlama ile ekonomiye katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçer, daha sonra yetiştirilen lavanta tarlasına geçti ve burada üreticilerle birlikte lavanta hasat etti.

"Sokağa çıkmaktan korkmuyoruz"

Başkan Seçer'in Silifke gezisindeki ikinci durağı Uzuncaburç Mahallesi oldu. Muhtar Halil Ünal ve yurttaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Seçer, "Türkiye'de en geniş coğrafyaya hizmet eden belediyelerden bir tanesi Mersin Büyükşehir Belediyesi. Bizler de bu geniş coğrafyada her noktaya, mümkünse 805 mahallemizde bütün vatandaşlarımıza dokunmak, onlarla sohbet etmek, onların dertlerini, sorunlarını, birebir kendilerinden dinlemek arzusu içerisindeyiz. En az sizler kadar ben de vatandaşlarımla iç içe olmak, onlarla hemhal olmak, onlarla dertleşmek istiyorum ve bundan da mutluyum. Eğer siyasetçi olarak vatandaşa gidebiliyorsanız, vatandaşla konuşabiliyorsanız ve mutluysanız iyi yoldasınız, durumunuz da iyi demektir. Ama dışarı çıkamıyorsanız, vatandaşa gitmeye korkuyorsanız bir sıkıntı var demektir. Ben korkmuyorum, yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan eminiz" şeklinde konuştu.

Tarımda hedef kitle küçük işletmeler

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarım alanında önemli projeler geliştirdiklerini, çiftçiye doğrudan destekler verdiklerini anlatan Seçer, "Tarıma önemli bütçeler ayırmaya devam edeceğiz. Bizim hedef kitlemiz küçük işletmeler. Küçük çiftçi, aile işletmeleri. Büyük çiftçi değil, büyük çiftçi desteğini Ankara'dan alır, Tarım Bakanlığı'nın desteklerinden faydalanır ama belediye hedef kitle olarak küçük çiftçiyi görür. Özellikle Toroslar'ın eteklerinde 300-500 metrekare, dönüm bile değil, küçük küçük alanlarda, çünkü buralar hep kayalık, taşlık. Burada insanlar tırnaklarıyla toprağı, taşı temizliyor ve üretim alanı oluşturuyor. Bu çok önemlidir, değerlidir. Biz bunun artmasını istiyoruz" dedi.

Hayvancılık projesi yoksul ailelere umut olacak

Başkan Seçer, bu yıl 60 bin metre sulama borusu dağıtacaklarını, gelecek yıl bu rakamın daha da artacağını belirterek, 60 aileye toplam bin 500 küçükbaş hayvan verilmesine yönelik projenin de bu yıl hayata geçeceğini anlattı. Seçer, her bir aileye 25 küçükbaş hayvan vereceklerini, o ailelerin yetiştireceği hayvanlardan 25'inin de önümüzdeki yıl farklı ailelere verileceğini, projenin kendini genişleterek süreceğini kaydetti. Seçer, "Yani biz tulumbanın ilk suyunu veriyoruz. Tulumba çekmediği zaman bir bardak su dökersiniz su gelir. Bir bardak suyu vereceğiz, 25 hayvanı vereceğiz, yemini vereceğiz, hizmetlerini vereceğiz, o çark dönmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

"4 bin mezarlık var, standart proje yapacağız"

Yaylalarda yaşanan su sıkıntısının gelecek yıllara taşmaması için her yayla için özel bir içme suyu projesi geliştireceklerini kaydeden Seçer, sulama borusu talepleri konusunda Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın proje bazında destek verdiğini söyledi. Seçer, Mersin genelinde 4 bin mezarlık olduğunu da belirterek, bu mezarlıklar için ortak standart belirleneceğini ve tüm mezarlıkların bakımdan geçirileceğini ifade etti.

"Borçlanmayı 2020 bütçesi yapılırken aldık"

Başkan Seçer, Tekiralanı'ndaki buluşmada, borçlanma yetkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçer, şunları söyledi: "Kasım ayında dedim ki, 2020 yılında bunları yapacağım, gelen param bu. Geriden gelen borçlarım bu. Benim bütçede denkliği sağlamak için 250 milyon lira borçlanmaya ihtiyacım var. 2 milyar 250 milyon bütçe yapmışım, 2 milyar 250 milyon denkleştireceğiz borç kaydetmişim. Bütçe onaylanmış şimdi o onaylanan bütçenin borçlanma yetkisi bana verilmiyor. Hani diyorlar ya 'Efendim nereye harcayacağını anlatmıyor.' ya sen işini bilmiyorsan, sen oraya boşuna gelmişsen ben sana ne diyeyim? Sana anlatmışız. Bütçe ne bilmiyorsun. Yatırım programı ne bilmiyorsun. Stratejik plan ne bilmiyorsun. Belediye başkanı olmuş bilmiyor. Efendim ne yapacaksın? Yapacağımı sana orada gösteriyorum işte. Amaç üzüm yemek olmalı, bağcıyı dövmek değil. Biz yatırım programına koyduğumuz yatırımları yapacağız. Bizim ilçe belediyeleriyle yarışımız olamaz. Biz onlara yardımcı oluruz. Onların imkanlarının yetersiz kaldığı yerlerde biz onlara yardımcı oluruz."

"İmar planlarını süratle yapmak zorundayız"

Tüm Mersin'de imar planı sorunu yaşandığına değinen Seçer, "İmar planı yaylalık bölgelerin de sorunu. Şu anda merkezde çalıştığımız bölgeler var. Yine Toroslar, Silifke ve Erdemli'de 1/5000'lik planlar ile ilgili çalışmalarınız var. Yaylalık bölgelerin ayrı sorunları var. Buna bağlı olarak ilçe belediyelerini ilgilendiren 1/1000'lik planlar var. Bütün bunlar önümüzde ve bu işin ciddiyetini biliyoruz. Meclisteki bütün gruplar hem fikir. Tüm meclis üyelerinin ortak noktası, Mersin plansız bir kent, bu planları süratle yapmak zorundayız. Planları da gizli saklı yapmıyoruz. Planlama ofisimiz var, hangi bölgede çalışma yapıyorsak o bölgenin, ilçenin belediye bürokrasisi de oraya davet ediliyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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