Tarsuslular, 'Kurtuluş Haftası Kutlamaları'nda Buluşuyor

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından " Tarsus'un Kurtuluş Haftası Kutlamaları" kapsamında hazırlanan ' Tarsus 100. Yıl Etkinlik Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Seçer, atalarından miras kalan kadim topraklarda yaşadıklarını belirterek, "Eğer onurla, şerefle yaşadığımız kentte başımız dik gezmek istiyorsak, şimdi yıl dönümünde anacağımız atalarımızın kemiklerini sızlatmak istemiyorsak çalışmalıyız, müstemleke olmamalıyız çünkü bizim kanımızda bağımsızlık ruhu var" dedi.

"Çocuklarımıza önemli, değerli, zengin miraslar bırakmak için çalışıyoruz"

25-27 Aralık tarihlerinde devam edecek olan Tarsus Cumhuriyet Meydanı'ndaki Etkinlik Alanı'nda 'Milli Mücadele', 'Yüzyıl' ve ' Mersin'in Hafızası' sergileri yer alırken; ünlü edebiyatçı, tarihçi, akademisyen ve yazarlar tarafından söyleşiler gerçekleştiriliyor. Ayrıca performanslar ve çeşitli deneyim alanları da Etkinlik Alanı'nda Mersinlileri bekliyor. İlk gün Yakup Boncuk'un moderatörlüğünde Uğur Pişmanlık tarafından 'Tarsus Basın Tarihi' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Ardından 'Tarsus 100. Yıl Etkinlik Alanı'nın ve '100. Yıl Sergisi'nin açılışına geçildi.

Tarsus 100. Yıl Etkinlik Alanı'nın açılışına; Başkan Seçer'in yanı sıra, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Gazeteci Yazar Uğur Dündar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Tarsuslu katıldı.

Tarsus'un işgalci güçlerden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladıklarını söyleyen Başkan Seçer, "Bir asır. Bu topraklar çok önemli, çok kadim topraklar. Kültürü, geçmişi, tarihi muazzam. Bu toprakların değerini bilen bizler, bugünden yarına çocuklarımıza çok daha önemli, değerli, zengin miraslar bırakmak için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bizi çalışmak kurtarır. Eğer onurla, şerefle yaşadığımız kentte başımız dik gezmek istiyorsak, şimdi yıl dönümünde anacağımız atalarımızın kemiklerini sızlatmak istemiyorsak çalışmalıyız, çalışmalıyız, ele güne rezil olmamalıyız, müstemleke olmamalıyız çünkü bizim kanımızın içerisinde dolaşan alyuvarlar ve akyuvarlarda bağımsızlık ruhu var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi" dedi.

"100 yıl sonra bu hissiyatla, bu duygu ve düşüncelerle duygulanmamak mümkün değil"

Tarsus'un geçmişten günümüze çok önemli bir yer olduğu ifade eden Başkan Seçer, Anadolu'da işgalin bu bölgede başladığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Kuzeyinde Pozantı, doğusunda Adana, batısında Mersin olan çok merkezi bir yerdi. Onun için işgalciler öncelikle burayı işgal ettiler. O dönemde daha Anadolu'nun hiçbir noktasında bağımsızlık ateşi yakılmamışken bu topraklarda başladı. Anadolu'nun diğer bölgelerinde; Sakarya'da, Dumlupınar'da, Anafartalar'da, İstanbul'da, İzmir'de düzenli ordularla emperyalistlerle savaş verilirken burada milis güçlerle, Molla Kerimlerle, Ferahim Şalvuzlarla, yani bizim büyüklerimizle, dedelerimizle, atalarımızla, daha ismini bilmediğimiz toprak altında binlerce isimsiz kahramanların mücadelesi sonucu bağımsızlık meşalesi burada ateşlendi. Kentimizin değerini bilmeliyiz. Bu bölgede Karboğazı'nda, Eshab-ı Kehf dağlarında, Bağlar'da, Karadirlik'te, Hacı Talip'te göğüs göğüse Fransızlarla bu toprakları kurtarmak için mücadele eden, göğsünü siper eden, canını feda eden o insanların torunlarıyız biz. Bugün, 100 yıl sonra bu hissiyatla, bu duygu ve düşüncelerle duygulanmamak mümkün değil. Biraz vatan, memleket, bayrak sevgisi olanın duygulanmaması mümkün değil. "

"Atalarımızdan aldığımız emaneti, yarınlara en iyi şekilde teslim etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" Başkan Seçer, Tarsuslu olarak atalarından aldıkları emaneti yarınlara en iyi şekilde teslim etmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyerek, "2, 5 yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gecemizi gündüzümüze kattık. Bölgemiz 16 bin kilometrekare. Göçle büyümüş. Bugün bünyesinde 400 bin geçici koruma altındaki Suriyelileri de barındıran toplam 2. 3 milyon nüfusun yaşadığı bir kent. Bütün zorluklarımıza rağmen merkezi yönetimle ters düşmemeye çalışarak, Meclis'teki sandalye sayımızın bize yarattığı sıkıntıyı halkımızın önüne getirmeden, hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Tarsus çok şeylere layık. Tarsus'un tekrar inşası, ihyası; en önemli sorunu olan işsizlik sorununu, istihdam sorununu ortadan kaldıracak Belediyemizin ya da diğer kurumların, ya da özel sektörün yaptığı bütün yatırımlara her türlü desteği sunuyoruz. Anamur'dan Tarsus'a kadar siyasi, mezhepsel, meşrepsel, yaşam biçimi, rengi, dili, dini ırkı gözetmeksizin bütün hemşehrilerimize aynı mesafede durarak hizmetlerimizi götürüyoruz, götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlik alanına dair de konuşan Başkan Seçer, "Geçmişimize dair bazı objeleri, resimleri göreceğiz. Çok değerli tarihçilerimiz, gazeteciler, konusunda uzman olan isimler burada vatandaşlarımızla 3 gün boyunca sohbet edecekler. Tüm Tarsusluları buraya davet ediyorum. Ayrıca 3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu. Orada da bu şekilde bir etkinlik çadırı oluşturduk. 5 gün de orada etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

"Vatandaşlarımızı 3 Ocak'ta Cumhuriyet Alanı'ndaki temel atma törenine davet ediyorum" Başkan Seçer, 3 Ocak'ın Mersin'de raylı sistemler dönemini başlatacakları tarih olduğunu ifade ederek, "Dedik ki, 'bu önemli yatırımın ilk kazmasını kurutuluşumuzun 100'üncü yılında vuralım. Bir değeri, bir anlamı olsun. ' Bütün vatandaşlarımızı 3 Ocak'ta Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'nda yapacağımız temel atma törenine davet ediyorum. Çok kısa süre içerisinde ilk etabı 13. 4 kilometre olan yer altı metrosunu Mersinimize kavuşturacağız. Her alanda yatırımlarımız devam edecek" dedi.

"2022 yılını 'kentine inanç ve umut yılı' olarak ilan ediyoruz" Belediyeciliğin insana dokunmak olduğunu belirten Başkan Seçer, dün olduğu gibi bugün de vatandaşların yanında durarek, sosyal politikaları en azami şekilde sürdüreceklerini söyledi. 2021 yılını 'sevgi ve iyileşme yılı' olarak ilan ettiklerini anımsatan Başkan Seçer, "2022 yılı için de kentimize inanmalıyız, kendimize inanmalıyız, ülkemize inanmalıyız ki başarılı olalım. ve umut taşımalıyız. 2022 yılını da Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, 'kentine inanç ve umut yılı' olarak ilan ediyoruz" dedi.

Başkan Seçer hem Tarsus'un hem de Mersin'in kurtuluş yıl dönümlerini kutlayarak, "Allah bir daha bu topraklar üzerinde bizi işgalcilerle mücadele etmeye zorunlu bırakmasın. Özgür, tam bağımsız, yüzü batıya dönük; biz Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden giden, onun ülküsünü şiar edinen, onun kurduğu siyasi partide halkına hizmet eden siyasetçileriz. Bizim Mustafa Kemal Atatürk'ten ayrı düşünmemizi kimse bekleyemez. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları. Başta Ulu Önder olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemiz için Gazi olmuş yurttaşlarımıza da şükranlarımı ifade ediyorum" diye konuştu.

Başarır: "Umarım 100 yıl değil, binlerce yıl kutlayacağız bu kutlu günleri" CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus'un kurtuluş gününü gururla kutladığını ifade ederek, "Bu toprakları, bu vatanı hep beraber kardeşçe kurtardık ve yüz yıldır da mutlu bir şekilde huzurla yaşıyoruz. O yüzden ülkenin bütünlüğünü, bu toprakların onurunu korumak en fazla bizlere düşer. Umarım 100 yıl değil, binlerce yıl kutlayacağız bu kutlu günleri" dedi.

Antmen: "Başarılarla, mutluluklarla dolu nice yıl dönümleri diliyorum" CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı şehitlerini rahmetle ve minnetle anarken, gazileri de saygıyla andığını ifade etti. Antmen, "Büyükşehir Belediyemiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Vahap Seçer'in Mersin, Tarsus ve tüm ilçelerde gösterdiği ve belediyecilikte çığır açan uygulamaları için teşekkürlerimle birlikte nice böyle güzel günlerde başarılarla, mutluluklarla dolu, nice yıl dönümleri diliyorum" diye konuştu.

Aktay: "Tarsusluların kıymetini bilmek Cumhuriyetimizin kıymetini bilmek demektir"

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay ise "Binlerce yıllık barış ve uygarlık kenti Tarsus, bağımsızlık mücadelemizin en kıymetli simgelerinden biridir. Ne pahasına olursa olsun yurdunu savunma azim ve kararının bu uğurda bütünleşmesinin adıdır Tarsus. Yüz yıl önce bugün işgalcileri geldikleri yere göndermiş, özgür ve mutlu bir ülkeye giden yolun açılmasında hayati bir görev üstlenmişlerdir ve Tarsusluların kıymetini bilmek özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, Cumhuriyetimizin kıymetini bilmek demektir" dedi. Aktay, Tarsus'un kurtuluşunun 100. yılını kutlayarak, tüm Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerini saygı ve minnetle andığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Başkan Seçer Etkinlik Alanı'ndaki 'Milli Mücadele', 'Yüzyıl' ve 'Mersin'in Hafızası' sergilerini gezerken, VR Mersin ile de sanal turda gezinti yaptı. Başkan Seçer, ardından Yazar ve Sunucu Metin Uca tarafından verilen 'Ah Hallerimiz, Vah Hallerimiz' konulu söyleşiyi dinledi. Etkinlik Alanı'ndaki müzikli şiir dinletisinin ardından İsmail Kün'ün moderatörlüğünde, Remzi Karabulut, Ümit Aslan ve Orhan Kır tarafından 'Tarsus'ta Kültür ve Sanatın 100 Yıllık Serüveni' konulu söyleşi gerçekleştirildi. 26 ve 27 Aralık tarihlerinde de söyleşiler ve müzikli şiir dinletileri ile 'Tarsus'un Kurtuluş Haftası Kutlamaları' coşku ile devam edecek.

"Tarsus'ta ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaşıyorum"

Etkinlik alanında kurulan 'VR Mersin'de kentin tüm tarihi ve doğal zenginliklerinde sanal bir gezinti yapma imkanı bulan Teslime Gören, "Görüntüler inanılmaz güzeldi. Böyle bir sergiden gurur duydum. Böyle bir sergi düzenledikleri için teşekkür ederim" dedi.

"Torunumla birlikte geldik, tarihimizi öğrenmesi lazım"

Etkinlik alanına torunu Kumsal Melek ile birlikte gelerek sergiyi gezen Meral Tok ise "Çok mutluyuz. Devamını diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Torunumla birlikte geldik, tarihimizi öğrenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Yusuf Yılmaz da "Tarsus'ta ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaşıyorum. Her türlü etkinlik yapılıyor. Gerek sosyal, gerek müzikal, gerek eğlence falan ama Tarsus'ta ilk defa bu şekilde detaylı bir etkinlik görüyorum. Farklı bir atmosfer; resimlerle, çizimlerle, açıklamalarıyla, tarihleriyle birlikte. Allah bir daha ülkemize Kurtuluş Savaşı gibi bir savaş, yurdumuzun işgal edildiği bir olay yaşatmasın

Yayın Tarihi: 26. 12. 2021 09: 06: 53