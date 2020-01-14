Seçer: "Bunun adı resmen gasptır. Vururum geçerim kardeşim"

14.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:30

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli'de orman alanı ve Hazine arazilerini işgal ederek bahçe yapanlara sert çıktı. Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme gelen Mezitli'de sanayi sitesi yapılması konusu görüşülürken konuşan Seçer, "Bunun adı resmen gasptır. İstila etmiş orayı. Tutanın elinde kalıyor. Hak sahibi oluyor. Vururum geçerim kardeşim" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısının ikinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Toplantıda, 14 komisyon raporu, 21 idareden gelen teklif ve 2 gündem dışı olmak üzere 37 madde görüşüldü.



Denizkızı Turizm A.Ş.'nin sermaye artırımı meclisten geçti



İlk olarak komisyon raporlarının ele alındığı meclis toplantısında, daha önce kabul edilmeyerek komisyonlara geri gönderilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Denizkızı Turizm A.Ş.'nin 10 milyon TL sermaye artırımı ile teklifi bu kez meclis üyelerinin oy birliğiyle geçti.



MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Topkara, oylama öncesinde söz alarak, 10 milyon TL sermaye artırımını uygun bulduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesine ait şirketleri belli dönemlerde Şirket Hesaplarını İnceleme Komisyonu olarak inceleme yönünde temenni kararı aldıklarını belirten Topkara, şirketin 12 milyon lira borçla devralındığını, bugün borcun 11 milyon liraya indiğini ifade ederek, "Bu parayı da verdiğimizde şirket düzlüğe çıkacak. Şirketimizin daha başarılı olmasını istiyoruz. Sizin de bu konuda daha hassasiyet göstereceğinize inanıyoruz" dedi.



"Arpalık haline gelmesin"



Başkan Seçer de destekleri için meclis üyelerine teşekkür etti. Bu şirketleri disiplin altına almak için uğraştıklarını dile getiren Seçer, "Dengesi olsun, mali disiplini sağlayalım. Yönetim anlayışımız, oraların ticari bir işletme gibi görülüp para kazanmasından ziyade topluma hizmet versin. Ama çok net ve açık konuşuyorum; ben Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanıyım ama benim siyasi görüşümün ya da partimin elemanlarının da arpalığı haline gelmesin. Maalesef böyle tablolar görüyoruz. Biz şirketi devraldığımızda 12 milyon 283 bin TL borcumuz vardı. Bir kış sezonu boyunca hiç işe gitmeden, çünkü sezon yok, bunlar sezonluk işler, gereksiz yere personel alınmış. Bu gerçekleri sizler biliyorsunuz. Ben burada yalan söylüyorsam defterler orada. Siz denetliyordunuz. Böyle bir sorunla karşılaştık ve düzenlemeler yaptık. Buyurun, kimler çalışıyor, kaç kişi çalışıyor, gidip denetleyebilirsiniz. Bir düzene girmeye uğraşıyoruz biz de. Borç, 11 milyon TL'ye düşmüş. Yani 1 milyon 200 bin TL'lik bir azalma var ama diğer taraftan 3 milyon 300 bin TL'lik de demirbaş alımı var. Emirler Kent Ormanına kira ödemişiz. Bu yılki cirosundan ödenmiş. Kullanılmıyor, geri devrettik. Diğer taraftan 170 bin lira personel hareketlerinden dolayı tazminat ödemişiz. 2 milyon 752 bin lira da yatırım, demirbaş ve mal alım ödemeleri yapılmış. Toplamda 3 milyon 300 bin TL. Bu parayı borçlardan düştüğünüz zaman borçları 7,5 milyon TL'ye kadar düşürmüş olacaktık" diye konuştu.



"Çocuk eğitimi bölümü mezunlarına ihtiyacımız var. Eleman alacağız"



İdareden gelen teklifler arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Üniversitesinden eğitim ve danışmanlık hizmeti alması için Başkan Seçer'e yetki verilmesini içeren teklif, direk oylamaya sunuldu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Seçer, eğitim alma çerçevesinde Mersin Üniversitesi ile protokol imzalayacaklarını söyledi. Mecliste kreşlerle ilgili fiyatların onanması dolayısıyla teşekkür eden Seçer, kreşleri faaliyete geçirecekleri bilgisini verdi. Bu çerçevede eleman alımı da yapıldığını söyleyen Seçer, "Tamamen objektif koşullarda çocuk eğitimi bölümü mezunları alındı. Hatta varsa referans olacağınız varsa gönderin. İhtiyacımız var, bulamıyoruz. Biz, tavizsiz bu konuda eğitim almış insanlarla yürümek istiyoruz. Eksiğimiz de var. iş arayan varsa, gönderebilirsiniz. Biz ilana da çıktık, müracaat edenler sınırlı. Bunların eğitimine ihtiyacımız var. üniversite tarafından yapılmasını istiyoruz. Bundan dolayı oylarınıza sunacağım" ifadelerini kullandı.



Teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.



Eski Tıp Fakültesi Hastanesi binası öğrenci yurdu, kreş ve mesleki eğitim merkezi olacak



Gündem dışı maddelerden üniversite öğrencilerinin ve diğer öğrencilerin barınmalarını karşılamak amacıyla Gülnar'da öğrenci yurdu açılması ile merkez Akdeniz ilçesinde yıllardır atıl durumda bulunan eski Tıp Fakültesi Hastanesi binasının da mesleki eğitim merkezi, kreş ve yurt olarak kullanılması için Mersin Üniversitesi Rektörlüğünce Büyükşehir Belediyesine 8 yıl süreyle tahsis edilmesine ilişkin teklif de meclis üyelerinin görüşüne sunuldu.



Seçer, teklife ilişkin açıklamasında, şunları söyledi:



"Mersin Üniversitesinin Gülnar'da bir yurdu var. Rektörle yaptığımız temaslar neticesinde Büyükşehir Belediyesi olarak burayı işletme konusunda bir karar vardık. Burayı bize tahsis edebileceklerini söylediler. Aramızda protokol yapacağız. Üniversitede okuyan öğrencileri orada barındıracağız ama çevre kırsal mahallelerden ilköğretim, lise düzeyinde öğrencilerimizin de orada barınmalarını sağlayacağız. Öte yandan, eski Mersin Üniversitesi Hastanesi binası şu anda atıl durumda. Orada da yine meslek edindirme merkezi yapacağız. Yurt ve kreş olarak düzenleyebiliriz. O binanın da bize 8 yıllığına tahsisi sağlanacak. Rektörümüz Ahmet Çamsarı'ya, bu işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu işbirliği, Mersin'e örnek teşkil ediyor. İşte bu şekilde Mersin ayağa kalkabilir, önemli hizmetler yapabiliriz."



Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da aynı binada limanda çalışacak vinç operatörlerini yetiştireceklerini, Çukurova Kalkınma Ajansından paranın geldiğini ve projenin başlama aşamasında olduğunu söyledi. Proje kapsamında en az 200 kişiyi işe başlatacaklarını dile getiren Gültak, üç kurum birlikte söz konusu binada güzel bir kompleks yapma önerisinde bulundu.



Bazı alanlarda Akdeniz Belediyesi ile işbirliği yapacaklarını belirten Seçer ise teklifi direk oylamaya sundu. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.



Mezitli'de sanayi sitesi yapılması meclis gündeminde



Toplantının dilek ve temenniler bölümünde AK Parti Meclis Üyesi İsmail Yerlikaya, merkez Mezitli ilçesinde 1/100.000 binlik Çevre Düzeni Planına sanayi sitesi bölgesi işaretlendiğini anımsattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, talep üzerine planda değişiklik yaparak, tarımsal organize alanı olan bölgeyi sanayi alanına çevirdiğini anlatan Yerlikaya, "Şimdi itirazlar var. Bakanlık bunu değerlendiriyor. Bakanlık, 'yerel yönetimler bu planın arkasında duruyorsa biz bu değişikliği ona göre değerlendireceğiz' diyor. Bunun tartışılmasını istiyorlar, 'kent istiyorsa biz arkasında duralım' diyorlar" şeklinde konuşarak, görüş istedi.



MHP'li Meclis Üyesi Bünyamin Önel ise söz konusu alanın söylendiği gibi 630 dönüm değil, 520 dönüm olduğunu belirtti. İmardan sonra yaklaşık 300 dönüm kalacağını ifade eden Önel, "Orada 470 malik var ve 79 itiraz var. Bu itiraz edenler de 130 dönüm hazine, 36 dönüm de ormanı gasp eden, kullanan insanlar. Yerli halk sanayi yapılmasını talep ediyor" dedi.



"Sanayinin acilen kalkması gerekiyor"



Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da mevcut sanayi sitesinin Mezitli kent merkezinde olmaması yönünde herkesin hemfikir olduğunu vurguladı. Sanayi sitesinin bitişiğinde Mezitli Belediyesinin yeni binasının yer aldığını, ayrıca aynı bölgeye kent meydanı ve Mezitli Kaymakamlığı binası yapılacağı bilgisini veren Tarhan, "Bu sitenin oradan kalkması gerekir. Acil olan mevcut sanayinin kalkması. TBBM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da konuyla ilgileniyor. Mersin Valimize de konuyu anlattım. Biz sanayinin kalkmasını istedik. Bu işe hepimizin el atması gerekiyor. Yeni sanayi sitesi için bize yaklaşık 100-120 dönümlük bir alan yeter. Konu edilen bölgede de bahçe yapılmış. Hazine alanı ama legal olmadan bahçe yapılmış. Herkes bunu bilsin, yarın 'bahçe sanayiye feda edildi' demesinler. Haksız yere kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mezitli Belediyesi ve sanayi sitesi başkanlığı, Valimizin öncülüğünde altyapısını hazırlayalım" diye konuştu.



"Karar alalım. Siyasi sonucuna ben katlanırım"



Başkan Seçer, konuyla ilgili daha önce görüşmeler yapıldığını ifade etti. "Biz bazı kararları verirken cesur olmak zorundayız" diyen Seçer, şöyle devam etti: "İtiraz olabilir. Mutlaka tarım toprakları önemlidir ama küçük sanayi de önemlidir. Her şey olgunlaşmış, pişmiş. Şimdi niye geri adım atıldı? Vatandaş itiraz etmiş, edebilir. 79 malik itiraz etmiş ama toplamda 470 malik var. 79 vatandaşımız itiraz etti diye bunu yok sayamayız. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Onları memnun etmek için de beyanat veremem. Onlar benimle de görüştüler. Ben tekrar değerlendirmeyi istiyorum. Kısa sürede de yapalım. Çok net söylüyorum; kararı alalım, siyasi sonuca ben katlanayım, ben açıklama yapayım. Böyle memleket yönetemeyiz. Bir karar alalım, üç bağırtı çıksın, sonra geri adım atalım. 'O zaman inanmadığın kararı niye aldın?' derler adama. Herkes bir ucundan tutsun, beraber de sonucuna katlanalım. Elvan da haklı olarak serzenişte bulundu. Bunu objektif bir sonuca bağlayalım. Siyasi sonucuna da ben katlanırım. Yeter ki, doğru iş yapalım. Burada tartışma konusu şu; buradan ticari ya da ekonomik rant peşinde olmayalım. Yeterli bir alanı tespit edelim, onun üzerine çıkmayalım. 520 dönüm yer var, 35 dekar mevcut kullanım var. Kaç esnaf var, bunu tespit edelim. 25-30 yılı da önümüzü görerek yapalım."



"Bunun adı resmen gasptır. İstila etmiş orayı. Vururum geçerim kardeşim"



Seçim zamanı gidip söz verdiğini belirten Seçer, sözümün arkasında olduğunu vurguladı. Hazine ve orman arazilerini işgal edenlere sert çıkan Seçer, "Orada limonu kesmeyelim, burada bunu yapmayalım. Bunu nereye kuracağım ben şimdi. Maksimum ihtiyacımızı tespit edelim, minimum zarar verecek şekilde yapalım. 'Orada orman arazisi, Hazine arazisi var; yasadışı işgal edilmiş' dediniz. Bizim toplumda çok ilginç bir gelenek vardır; adam orman alanını, hazine arazisini işgal ediyor, oraya meyvelik yapıyor. Yer kendisinin değil. Bunun adı resmen gasptır. İstila etmiş orayı. Tutanın elinde kalıyor. Hak sahibi oluyor. Vururum geçerim kardeşim. Bu 82 milyon. Sen benden daha mı kurnazsın. Hepimiz işgalci mi olalım? Bunları gözümüzün görmemesi lazım. Burada hazine arazisi de var, özel mülkiyet de var. Kamulaştırılır, Hazineden tahsisi yapılır, bu iş yapılır" dedi.



Seçer, çok kısa sürede Başkan Tarhan'ın mihmandarlığında tüm ilgililer haftaya bir araya gelerek konuyu değerlendirme önerisinde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA