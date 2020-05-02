Seçer: "2020 bütçesinde yer alan tarımsal projelerde kısıntıya gitmeyeceğiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seçer: "2020 bütçesinde yer alan tarımsal projelerde kısıntıya gitmeyeceğiz"

Seçer:
02.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:02

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgını nedeniyle zorunlu olmayan harcamaları durdurduklarını, ancak zorunlu alan olarak gördükleri tarım desteklerinde bir azalma olmayacağını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgını nedeniyle zorunlu olmayan harcamaları durdurduklarını, ancak zorunlu alan olarak gördükleri tarım desteklerinde bir azalma olmayacağını söyledi. 2020 bütçesinde kaynağı ayrılan tarımsal proje ve yatırımların kısıntıya uğramayacağını belirten Seçer, kiracılarla ilgili de çalışma yaptıklarını kaydederek, "Birçok kiracımızdan ya kira almayacağız ya da 3 ay süreli erteleyeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin'in yerel televizyonlarından Sun RTV'de "Tarıma, Üretime, Emeğe Saygı Yayınları" programına katılarak, Deniz Tuncay Akkapılı'nın sorularını yanıtladı. Korona virüs salgını nedeniyle ekonomide yaşanan daralmanın belediyelerin gelirlerinin azalmasına neden olduğunu ifade eden Başkan Seçer, "Bunların önlemlerini aldık, alıyoruz, alacağız. Bu badireleri atlatacağız. En az sıkıntıyla, en az tahribatla bu süreci atlatacağız. Hakimiz, ne yaptığımızı biliyoruz. Mevcut kaynakları en akılcı şekilde kullanıp, bu süreci aşacağız" diye konuştu.

"Birçok kiracımızdan ya kira almayacağız ya da 3 ay süreli erteleyeceğiz"

Belediye gelirlerindeki düşüşü mayıs ayı itibariyle daha net olarak göreceklerini kaydeden Seçer, "Türk ekonomisi daralma sürecine girdi, fabrikalar kapalı, ihracat yok. Her alanda küçülme var. Bu da vergi gelirlerine yansıdı, o da bizim belediye gelirlerine yansıdı. Türkiye'nin topladığı verginin yüzde 6'sı yerel yönetimlere gidiyor. Ne kadar çok vergi, o kadar çok gelir demek. Ne kadar büyük ekonomi, ne kadar çok gayri safi milli hasıla, o kadar çok vergi demektir. Diğer taraftan öz gelirlerimizde de düşüş var. Birçok kiracımızdan ya kira almayacağız ya da 3 ay süreli erteleyeceğiz. Bunların çalışmasını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde meclisi olağanüstü toplayacağız. Bizimle ticari ilişkisi olan ya da bazı vergi, harç, fatura ödemesi olan yurttaşlara bir dizi kolaylık getiriyoruz. Bunların yasal dayanağı parlamentodan çıktı. Ben de belediye başkanı olarak kişisel inisiyatif alarak destek programı açıklayabileceğim" ifadelerini kullandı.

"Tarıma destek vermeye devam edeceğiz"

Seçer, belediyelerin gelirlerinin düşeceğini haftalar önce öngördüklerini ve genelge yayınlayarak, zorunlu haller dışındaki harcamaları durdurduklarını dile getirerek, "Tarıma destek vermeye devam edeceğiz. Zaruri kalemleri belirledik. Örneğin tarım sektörü de bu zaruri alanlara giriyor. 2020 bütçesinde kaynağı olan bazı projelerimiz var. Bunlarda kısıtlamaya gitmeyeceğiz. Tarım sektörünün durmaması gerekiyor. Faaliyetini devam ettirmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tarımsal ürünlerin pazarlanmasının da herhangi bir sıkıntıya uğramadan devam etmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, Mersin limonunun İstanbul ve Ankara'ya gönderilmesine aracılık ederek, bu sorun hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Seçer, "Limonda ihracatın durdurulması üreticide sıkıntılara neden oldu. Şimdilerde tarlada çilek üreticisi, çilek hasat ediyor. Mut'ta erkenci, turfanda erik üretimi başladı. Kayısı üretimi peşinden geliyor. Yine bizim bölgemizde şeftali hasadı başlayacak, Tarsus'ta üzüm hasadı başlayacak. Bütün bunları, gelecekte, hasadın yoğun olacağı süreçte yaşanan sıkıntıları görüp, tedbirler almak gerekiyor" dedi.

"Hedefimiz küçük üreticiyi desteklemek"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarım sektörüne ayni, nakdi ve alet edevat olarak rutin destekler verdiğini belirten Seçer, "Bizim hedefimiz, büyük değil, küçük üretici ve kadın üretici; insanların güç birliği yapmasını sağlamak. Bunun da en iyi yollarından biri kooperatifleşme. Bunu da kalıcı, sürdürülebilir şekilde yapmak" diye konuştu.

Başkan Seçer, akaryakıt, gübre, tohum ve ilacın tarımın önemli girdileri olduğunu, maliyetleri artıran kalemlerin de bunlardan oluştuğunu vurgulayarak, "Bu ürünlerle ilgili vergi yükünü azaltmak merkezi hükümetin işi. Dünyanın neresine giderseniz gidin, desteklenmeyen bir tarımın ayakta kalması mümkün değil. Bizdeki temel mesele, tarımsal girdiler üzerindeki vergi yükü ve ithalata bağımlı olmamız. Döviz kurları yetmezmiş gibi bir de ÖTV, KDV ile daha maliyetli hale geliyor. Üreticinin güç birliğine önem vermesi lazım. Hem üretim aşamasında hem pazarlama aşamasında güç birliği yapması lazım ki, ürününü değeriyle pazarlayabilsin. Kooperatifleşmeyi onun için önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu Haberler
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak Haberler
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere'de Krallık Kilisesi, 'İlahi temizlik yağı' adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
İngiltere'de Krallık Kilisesi, "İlahi temizlik yağı" adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Bülent Ersoy Nur Yerlitaş
Spor Neymar Lionel Messi Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Ramazan Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Seçer: "2020 bütçesinde yer alan tarımsal projelerde kısıntıya gitmeyeceğiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 12:06:38. #1.15#
title