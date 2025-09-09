Sebastien Lecornu kimdir? Sebastien Lecornu hayatı ve biyografisi!

Fransa'da Savunma Bakanı olarak görev yapan Sébastien Lecornu, Cumhurbaşkanı tarafından başbakanlık koltuğuna getirildi. Önceki Başbakan François Bayrou'nun güvenoyu alamamasıyla hükümetin düşmesinin ardından ülkenin yeni başbakanı resmen belli oldu. Fransa'nın yeni başbakanı Sébastien Lecornu kimdir? İşte, siyasi kariyeriyle öne çıkan Lecornu'nun hayatına dair merak edilen bilgiler ve biyografisi!

SEBASTİEN LECORNU KİMDİR?

11 Haziran 1986 doğumlu olan Sébastien Lecornu, 9 Eylül 2025 itibarıyla Fransa Başbakanı olarak görev yapan bir Fransız siyasetçidir. 2017'de Cumhuriyetçiler Partisi'nden (LR) ayrıldıktan sonra Renaissance (RE, eski adıyla La République en Marche) saflarına katılmıştır. Daha önce 2015-2017 yılları arasında Avrupa Bölge Konseyi Başkanlığı yapmış, ayrıca Ekolojik ve Kapsayıcı Geçiş Bakanlığı'na bağlı Devlet Sekreterliği (2017-2018), Yerel Yönetimler Bakanlığı (2018-2020) ve Yurtdışı Bakanlığı (2020-2022) görevlerinde bulunmuştur. François Bayrou'nun istifasının ardından 9 Eylül 2025'te başbakanlığa atanmıştır.

ERKEN YAŞAMI VE EĞİTİMİ

Sébastien Lecornu, 11 Haziran 1986'da Val-d'Oise bölgesindeki Eaubonne kentinde dünyaya geldi. Babası Jean-Pierre Lecornu uçak motorları fabrikasında teknisyen, annesi Martine Rousseau ise tıbbi sekreterdi. Gaullist bir direnişçi olan büyükbabasıyla yakın ilişkisi, onun siyaset ve orduya olan ilgisini pekiştirdi. Hatta genç yaşlarda askeri kariyer yapmayı düşünmüş ve bir dönem Saint-Wandrille Manastırı'nda manastır yaşamını da deneyimlemiştir.

Ortaöğrenimini Vernon'daki Katolik Saint-Adjutor okulunda tamamladı. Ekonomi ve sosyal bilimler alanında lisans eğitimi aldıktan sonra hukuk diploması elde etti. Ardından Panthéon-Assas Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında yüksek lisans programına başlasa da tamamlamadı.

SİYASETE GİRİŞİ

2002 yılında Halk Hareketi Birliği'ne (UMP) katılarak siyasete adım atan Lecornu, kısa süre içinde Vernon'daki gençlik örgütünde aktif rol aldı. 2004 bölgesel seçimlerinde kampanya çalışmalarında yer aldı. 2005'te, Eure'nin 5. seçim bölgesinin milletvekili Franck Gilard'ın parlamentoda asistanı oldu ve bu görevle Meclis'in en genç asistanı unvanını aldı. 2008'de Bruno Le Maire'in danışmanı olarak görev yapmaya başladı ve böylece dönemin Başbakanı François Fillon hükümetinde en genç danışmanlardan biri oldu.

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'nda yedek subay olarak görev yapmaktadır. 2017 yılında yedek uzman albaylığa yükselmiştir.

YEREL SİYASETTE KARİYERİ

2014 yılında yapılan seçimlerde Vernon Belediye Başkanı seçilen Lecornu, 2015'te Avrupa Bölge Konseyi Başkanı olunca görevini bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl yapılan bölgesel seçimlerde Catherine Delalande ile birlikte kanton temsilcisi seçilerek Eure Bölge Konseyi Başkanlığı görevine geldi.

Görev süresince vergi artışlarına karşı çıkması ve kamu kaynaklarını sıkı bir şekilde yönetmesiyle öne çıktı. Mediapart'ın aktardığına göre, RSA sosyal yardımında dolandırıcılıkla mücadeleyi öncelikli bir politika haline getirdi. Bunun yanı sıra düşük öğrenci sayısı gerekçesiyle iki eğitim kurumunun kapatılmasına karar verdi.