SDT "1919: Şafak" adlı oyunu sahneleyecek
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SDT "1919: Şafak" adlı oyunu sahneleyecek

27.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:09
SDT

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 97. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü, "1919: Şafak" adlı oyuna perde açacak olan SDT, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki azim ve kararlığını bir kez daha tiyatro sahnesinden yansıtacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 97. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü, "1919: Şafak" adlı oyuna perde açacak olan SDT, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki azim ve kararlığını bir kez daha tiyatro sahnesinden yansıtacak.

Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Sivas Kongresi arasındaki dönemi sahne ışıklarıyla buluşturan "1919: Şafak" isimli oyunu, Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz kaleme aldı. 29 Ekim Perşembe günü saat 19.30'da perdelerini açacak oyunun yönetmenliğini Volkan Ateş Gündüz üstlendi.

Konusunun yanı sıra görselliğiyle de seyredenlerden tam not alan "1919: Şafak" isimli oyun, 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da Atatürk Kültür

Merkezi'nde yeniden perdelerini açacak.

Milli mücadele ruhunu büyülü sahne ışıklarıyla buluşturan "1919: Şafak" adlı oyunun biletleri www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

Kaynak: Hürriyet

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