Scarlett Johansson kimdir? Scarlett Johansson kaç yaşında, nereli? Scarlett Johansson biyografisi!

SCARLETT JOHANSSON KİMDİR?

Scarlett Ingrid Johansson (d. 22 Kasım 1984, New York) BAFTA ödülü sahibi Amerikalı oyuncu. 1998 yılında oynadığı Atlara Fısıldayan Adam filmindeki rolü ile çıkış yaptı. Daha sonra Hayalet Dünyası (Ghost World), Bir Konuşabilse (Lost in Translation) ve İnci Küpeli Kız (Girl with a Pearl Earring) gibi filmlerde rol aldı. 2003 yılında iki Altın Küre adaylığı kazandı. Ayrıca 2020 yılında, Marriage Story filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar adaylığı; Jojo Rabbit filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar adaylığı kazandı.

KARİYERİ

Sinema kariyeri;

Film kariyerine 1994 yılı yapımı North filmi ile başladı. O yıllarda Home Alone 3 , Little Girl, Manny & Lo , If Lucy Fell gibi birçok filmde rol aldı. 1998 yılında Robert Redford ve Kristin Scott Thomas ile birlikte kamera karşısına geçtiği The Horse Whisperer filmi, ve 2001 yılı yapımı Ghost World filmi ile birlikte tanındı.

2003 yılında Lost in Translation ve İnci Küpeli Kız filmlerinde yer aldı.Lost in Translation ile Venedik Film Festivalinde En İyi oyuncu ödülü aldı. Aynı yıl bu iki film ile iki ayrı Altın Küre adaylığı kazandı. Aynı şekilde En İyi oyuncu dalında iki ayrı adaylığı olduğu BAFTA'yı Lost in Translation ile birlikte aldı.

Haziran 2004'te Akademi Ödülleri'ni dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne katılmak için davet aldı. O yıl The Perfect Score, In Good Company ve A Love Song for Bobby Long filmlerinde rol aldı. A Love Song for Bobby Long filmi ile bir kez daha Altın Küre'ye aday gösterildi.

2005 yılında Ewan McGregor ile birlikte bir Michael Bay filmi olan The Island filminde rol aldı. Aynı sene Woody Allen'ın yönettiği Match Point filminde yer aldı ve bu filmdeki rolü ile Altın Küre'ye En İyi Yardımcı oyuncu dalında aday gösterildi. Ayrıca Hollywood'un genç yetenekleri arasında gösterilmektedir.

Johansson'un 2007'deki tek filmi, komedi-dram filmi The Nanny Diaries'di. Ayrıca The Spirit filminde Silken Floss'u oynadı.

Johansson'un 2009'daki tek filmi, Erkekler ne Söyler Kadınlar ne Anlar'dır.

Marvel Evreni;

2010 yılında Jon Favreau tarafından yönetilen Iron Man 2 filminde ilk defa Natasha Romanoff rolünü oynamıştır. 2012 yılında yeniden Avengers filminde yeniden Natasha Romanoff olarak oynamıştır. 2014 yılında çıkan Kaptan Amerika ve Kış Askeri (2014) filminde Yenilmezler: Ultron Çağı (2015) Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016) Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (2018) ve son olarak Avengers: Endgame (2019) filminde bu rolü canlandırmıştır. Yenilmezler Son Oyun filminde karakterinin ölmesiyle Marvel evrenindeki kariyerinin sona erdiği düşünülse de Marvel, yeniden inşa edeceği evrenin ilk filmi Black Widow solo filmi ile olacağı açıklanmıştır. Natasha Romanoff karakterine can veren Johansson, 2021 yılında Kasım ayında Black Widow solo filmi ile seyircilerin karşısına çıkacaktır.

Tiyatro kariyeri;

Scarlett Johansson'un tiyatro sahnesine ilk çıkışı henüz küçük yaştayken Sophistry oyununda oldu. 2009 yılında, Arthur Miller tarafından yazılıp Gregory Mosher tarafından yönetilen ve Liev Schreiber ile başrolü paylaştığı A View from the Bridge oyununda Catherine Carbone rolünü oynadı. Johansson bu rolüyle 2010 En İyi 'Seçme' Kadın Oyuncu dalında Tony Ödülü'nü kazandı.

Müzik kariyeri;

Johansson iki stüdyo albümü ve dört EP yayınlamıştır. 2007'de MTV Video Müzik Ödüllerinde Yılın Videosu'na aday gösterilmiştir.

KİŞİSEL HAYATI

Scarlett Johansson, 1984 yılında New York'ta doğdu. Babası, Karsten Johansson Danimarkalı bir mimar, dedesi Ejner Johansson ise senaryo yazarı ve yönetmendi. Annesi Melanie Sloan ise Polonyalı Aşkenaz bir yapımcıdır. Kardeşi Vanessa Johansson da bir oyuncu. Diğer erkek kardeşinin ismi Adrian'dır. Ve ondan üç dakika sonra doğan Hunter Johansson isminde bir ikiz kardeşi vardır.

27 Eylül 2008 tarihinde "Two Guys and a Girl" dizisindeki Berg ve Blade III'de rol alan Ryan Reynolds ile Kanada'da aile arasında düzenlenen bir törenle evlendi.Ancak Ryan Reynolds'ın Sandra Bullock ile görüntülenmesinden sonra boşandılar. 2012 Kasım ayında Fransız gazeteci Romain Dauriac ile birlikteliği başladı. Eylül 2013 tarihinde çift nişanlandıklarını açıklamışlardır. 2014 yılında ilk çocuğuna hamile olan Johansson Fransa'da yaşamaya başladı. Çiftin Rose adını verdikleri kızları 2014 yılının Eylül ayında dünyaya gelmiştir. Aralık 2017'de Johansson Colin Jost ile bir ilişkiye başlamıştır. Mayıs 2019'da Johansson ve Jost nişanlanmıştır.

2006 yılında Aktris Keira Knightley ile birlikte Vanity Fair dergisinde çıplak olarak poz vermiştir. Eylül 2011'de, cep telefonundan hacklenen Johansson'ın çıplak fotoğrafları çevrimiçi olarak yayınlandı. Johansson fotoğrafların o zamanki kocası Reynolds'a gönderdiğini söyledi. 2014 yılında Johansson, Fransız yazar JC Lattès'e ilişkileriyle ilgili küçük düşürücü ifadeler nedeniyle dava açtı. Dava sonucu Johansson 3.400 dolar tazminat kazandı.

MÜZİK KARİYERİ

Diskografi;

Anywhere I Lay My Head (2008)

What Goes Around What... Comes Around (Justin Timberlake ile birlikte, 2006)

Break Up (Pete Yorn ile birlikte, 2009)

FİLMOGRAFİSİ

1994 North Laura Nelson

1995 Just Cause Kate Armstrong

1996 If Lucy Fell Emily

1996 Manny & Lo Amanda

1997 Fall Little girl

1997 Home Alone 3 Molly Pruitt

1998 The Horse Whisperer Grace MacLean

1999 My Brother the Pig Kathy Caldwell

2001 The Man Who Wasn't There Rachael "Birdy" Abundas

2001 Ghost World Rebecca

2001 An American Rhapsody Zsuzsi/Suzanne Sandor

2002 Eight Legged Freaks Ashley Parker

2003 Lost in Translation Charlotte

2003 Girl with a Pearl Earring Griet

2004 The Perfect Score Francesca Curtis

2004 A Love Song for Bobby Long Pursy Will

2004 A Good Woman Meg Windermere

2004 The SpongeBob SquarePants Movie Mindy (seslendirme)

2004 In Good Company Alex Foreman

2005 Match Point Nola Rice

2005 The Island Jordan Two Delta/Sarah Jordan

2006 Scoop Sondra Pransky

2006 The Black Dahlia Katherine "Kay" Lake

2006 The Prestige Olivia Wenscombe

2007 The Nanny Diaries Annie Braddock

2008 The Other Boleyn Girl Mary Boleyn

2008 Vicky Cristina Barcelona Cristina

2008 The Spirit Silken Floss

Televizyon;

1995 The Client Jenna Halliwell Bölüm: "Pilot"

2001 Anatomy of a Scene Kendisi Bölüm: "Girl with the Pearl Earring"

2004 Entourage Kendisi Bölüm: "New York"

2005–08 Robot Chicken Çeşitli seslendirmeler 6 bölüm

2006–10 Saturday Night Live Çeşitli roller 5 bölüm

Tiyatro;

Yıl Ad Rol Mekan

2010 A View from the Bridge Catherine Cort Theatre

2012 Cat on a Hot Tin Roof Margaret Richard Rodgers Theatre