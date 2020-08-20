Sayısal Loto sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto kuralları nelerdir? Sayısal Loto nasıl oynanır? Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı! MP TV canlı iz
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Sayısal Loto sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto kuralları nelerdir? Sayısal Loto nasıl oynanır? Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı! MP TV canlı iz

Şans oyunu severlerin vazgeçilmez oyunlarından Sayısal Loto hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Sayısal Loto oynayanlar Sayısal Loto sorgulama nasıl yapılır, Sayısal Loto kuralları nelerdir ve Sayısal Loto nasıl oynanır konuları araştırıyor. İşte, Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı! MP TV canlı izle!

Sayısal Loto sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto kuralları nelerdir? Sayısal Loto nasıl oynanır? Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı! MP TV canlı iz
20.08.2020 08:18 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:21

Şansına güvenenlerin en çok oynadığı oyunlardan olan Sayısal Loto hakkında Sayısal Loto kuralları nelerdir, Sayısal Loto nasıl oynanır gibi konular araştırılıyor. Peki, Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı nedir? Sayısal Loto bilet sorgulama nasıl yapılır? MP TV canlı izle!

SAYISAL LOTO KURALLARI

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

• Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

• İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

• Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

• Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

• Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

• Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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MİLLİ PİYANGO SÖZLÜĞÜ:

Amorti:

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Düz Seri:

Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Karışık Seri:

Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Çapraz Seri:

Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.

Hamiline Ait Olma:

Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.

Bayi Ödeme Yetkisi:

Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.

Sayısal Oyunlar:

Çevrimiçi (On-Line) sistem ile Milli Piyango sayısal oyun bayiinde bulunan terminalden üretilen biletle oynanıp, çekilişi yapılan şans oyunları.

Sen Seç:

Talep edildiğinde Milli Piyango sayısal oyun bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak üretilmesine dayanan sayısal oyun bilet türü.

Çoklu Çekiliş:

Ardışık olarak iki, üç veya en fazla dört çekilişe kadar geçerli olması seçilmiş sayısal oyun bileti. Sen-seç olarak üretilen bilette de çoklu çekiliş seçimi yapılabilir.

Kazı-Kazan:

Bastırılan bilet, kart, kupon vb. gibi özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ile belirli kurallara göre şekil, resim, motif, tutar, rakam ve benzerlerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunu. Milli Piyango İdaresinin Hemen-Kazan oyunu halk arasında kazı kazan olarak biliniyor.

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