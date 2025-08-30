Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 30 Ağustos 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Çekilişte hangi numaraların kazandırdığı ve ikramiye tutarlarının ne kadar olduğu da araştırılan konular arasında. İşte, 30 Ağustos 2025 tarihli Sayısal Loto çekilişine dair güncel sonuç sorgulama ve canlı takip bilgileri…

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, 34 numaradan 5 adet, 180 numaradan ise 1 adet sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. Tek kolon ücreti 2 TL'dir. Oyuncular dilerse tek kolon, dilerse birden fazla kolon ile çekilişe katılabilir.

SEN SEÇ SEÇENEĞİ

Oyuncular kuponlarını kendi seçtikleri sayılarla doldurabilir ya da Rastgele seçeneğini tercih ederek sistemin otomatik olarak 5+1 sayı belirlemesini sağlayabilir. Satış noktalarında kupon doldurmak istemeyenler için "SEN SEÇ" kutucuğu işaretlendiğinde şanslı kolon sistem tarafından oluşturulur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu, bir kolonda 5'ten fazla üst bölüm sayısı veya 1'den fazla alt bölüm sayısı işaretlenerek oynanır. Bu yöntemle çoklu kombinasyonlar geliştirilir ve birden fazla kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 sayı, alt bölümden ise 180 sayı işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek aynı kolon ile birden fazla çekilişe katılmak mümkündür. Böylece tek kuponla birden fazla hafta şans denemesi yapılabilir.

İPTAL SEÇENEĞİ

Oynamaktan vazgeçilen kolonlar için kuponun altındaki "İptal" kutucuğu işaretlenerek kolon geçersiz hale getirilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto haftada 2 gün, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Küredeki 34 numaradan 5, 180 numaradan 1 sayı çekilir. Oynanan kolonlardaki tahminler ile çıkan sayılar eşleşirse ikramiye kazanılır.

Kazanç kategorileri: 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ve 0+1. En büyük ödül, 5+1 bilenlere verilir. Aynı kategoride birden fazla kazanan varsa, ödül havuzu eşit olarak paylaşılır.

30 AĞUSTOS 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

30 Ağustos 2025 Cumartesi günü yapılacak Sayısal Loto çekilişi henüz açıklanmamıştır. Sonuçlar çekilişin tamamlanmasının ardından duyurulacaktır.