Sayın Valimizden Film Festivaline Destek Verenlere Ödül

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali'ne katkılarından dolayı, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun'a, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e ve Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu'na onur ödüllerini taktim etti. Valilik makamında gerçekleşen törende; Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali'ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

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