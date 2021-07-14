Sayın Valimiz, Şehitlerimizin Aileleri ve Gazilerimiz ile Yemek Programında Bir araya Geldi
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Sayın Valimiz, Şehitlerimizin Aileleri ve Gazilerimiz ile Yemek Programında Bir araya Geldi

Sayın Valimiz, Şehitlerimizin Aileleri ve Gazilerimiz ile Yemek Programında Bir araya Geldi
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15 Temmuz Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz ile düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15 Temmuz Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz ile düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Düzenlenen programa Sayın Valimizin yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Ahmet Camuz, siyasi parti İl başkanları, bazı kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle yakından ilgilenen Sayın Valimiz, programda yaptığı konuşmada; "15 Temmuz darbe girişimi, ülkemizin geleceğine, milletimizin birlik ve beraberliğine sıkılmış bir kurşun, onun farkındayız. Her birimiz devletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği, ay yıldızlı bayrağımızın gök kubbede her zaman dalgalanması ve ezanımızın hiç bir zaman susmaması için canımızı vermeye hazırız. Bu cennet toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre

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