Sayın Bakanımız ve Sayın Valimiz, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini Ziyaret Ettiler

KOCAELİ (Habermetre) - Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilimizi teşrif eden Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, programları kapsamında gerçekleştirdiği AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engellilerimizin rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamak, sosyal hayatlarını desteklemek, aynı zamanda bu süreçlerde engelli ailelerine bir nefes olabilmek amacıyla hizmet veren Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret ettiler. Ziyarette Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'e Vali Seddar Yavuz, Adalet Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş ve Yakup Mağul, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Gebze Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Murat Yüksel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kamil Tüylüoğlu, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi Müdürü Ebru Aygün Dilek ve Siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda engellilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmalarında; Bugün hepimizin bildiği üzere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu vesilesiyle gününüzü kutluyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal politikalar alanında özellikle toplumumuzun dezavantajlı gruplarına yönelik önemli hizmetler yürütüyoruz. Sizlerin her daim yanındayız. Sizleri seviyor ve sizlerin çektiği her türlü sıkıntıyı içimizde hissediyor ve bunları bir nebze olsun gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle engelli kardeşlerimize yönelik faaliyet ve hizmetlerimizi giderek arttırıyoruz. Sizleri eşimle birlikte evlerinizde de ziyaret ediyor, böylesine güzel mekanlarda sizlere hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sizler için ne yapsak azdır. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizlerden desteklerini esirgemeyen Bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyor, sizlere hizmet eden buradaki çok değerli kardeşlerimize de bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kapımız ve gönlümüz her zaman sizlere açık. Ne zaman bir sıkıntınız sorununuz olursa her zaman yanınızdayız. Bu güzel günde Sayın Bakanımızın ilimizi teşrifi ve sizlerle bir arada olma arzusu da bizim açımızdan gerçekten fevkalade önemli. Bu vesileyle Sayın Bakanımıza bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyorum. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. " diyen Vali Yavuz, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ise programda yaptığı konuşmalarında; "Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle sizlerle bir araya gelmek istedik. Çok büyük bir özveriyle bu çalışmaları ve tesisleri yapan, emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Özellikle engelli kardeşlerimizin bu anlamda rehabilitasyonuna katkı sağlayacak çok önemli bir tesisi ve etkinliği görmekten büyük memnuniyet duydum. Burada emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve gayret gösteren personellerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Engelli Vatandaşlarımızın Adliye Hizmetlerinden En Güzel Şekilde Yararlanabilmeleri İçin Engelsiz Adliyeler Çalışmalarımızı Yaptık Sosyal devletin nasıl olduğunun tüm dünyaya gösterildiğini belirten Bakan Gül; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda olduğu gibi sosyal devlet anlamında Türkiye gerçekten çok önemli adımlar attı. Bu konuda sosyal devlet nasıl olunur bütün dünyaya gösterdik. Bunu en iyi yaşayanlar sizlersiniz. Bir evde engelli varsa en başta annelerin çektiği cefa ve fedakarlığı asla unutulamaz. Onların yaptığının karşılığı hiçbir zaman ödenemez. Ama bir nebzede olsun destek olmak üzere evde bakım gibi engelli kardeşlerimize ve ailelerine her türlü hizmeti verme anlamında bu dokunuşları 19 yıllık Hükümetimiz döneminde yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman dile getirdiği bir söz var; 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın'. Bu kapsamda da adliye binalarımızda çok önemli çalışmalar yaparak engelli vatandaşlarımızın adliye hizmetlerinden en güzel şekilde yararlanabilmeleri için Engelsiz Adliyeler çalışmalarımızı başlattık. Bu konuda ki çabalarımızı da ayrıca sürdürüyoruz. Sadece bir gün değil, her gün engellileri hatırlamamız, onlarla empati yapmamız gerektiğini bugün vesilesiyle paylaşmak istiyorum. Çünkü hepimiz bir gün engelli olabiliriz. Engelli bireyi bulunan evde ve çalışma ortamında her zaman empati yaparak bizim onlara destek olmamız gerekiyor. Bu konuda her türlü toplumsal duyarlılığı yapmak da hepimizin insani bir borcudur. Tüm engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Gününü kutluyoruz. Sadece bugün değil, her gün hükümetimiz olarak bu konudaki hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımız yine aynı şekilde engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyorlar. Engelli kardeşlerimizi ve onlara hizmet eden ailelerinin o temiz yüreklerine ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. " diyen Sayın Bakanımız programa katılan, düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi'ndeki özel öğrencilerden oluşan mehter takımının sergiledikleri gösteri büyük beğeni topladı. Bakan Gül ve Vali Yavuz'un Mehter takımına eşlik etmesiyle öğrencilerin coşkusu ve mutlulukları bir kat daha arttı. Sayın Bakanımız bir sonraki programa katılmak üzere ayrılmalarının ardından İzmit Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Gülfem Açarın eşliğinde özel öğrencilerin çeşitli yörelere ait sergilediği Halkoyunları gösterisiyle devam etti. Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezinin tanıtım filmi sunulması ve Şiirlerin okunması ile devam edilen programda Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi öğrencileri ve personelleri ile günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler. Özel çocuklarımızın yaptığı el sanatları sergisini de gezip, yaptıkları çalışmaları beğeniyle inceleyen Vali Yavuz, onları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Daha fazla göster

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet