MALATYA (İHA) - Savaştan kaçan aile Malatya'da hayata devam ediyor

MALATYA Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Suriyeli uyruklu motor ustası Ahmad Aljah Jasem Malatya'da oto bakım servisinde çalışarak hayata tutunmaya çalışıyor. Suriye'de yaşamın çok zor olduğunu belirten Jasem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

Suriye'deki iç savaş 11'inci yılına girerken, savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan milyonlarca Suriyeli uyruklu vatandaşın ise hayat mücadelesi sürüyor. Onlardan biri olan 41 yaşındaki motor ustası Ahmad Aljah Jasem'de 6 yıl önce geldiği Malatya'da 6 çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto bakım servisinde çalışan Ahmad Aljah Jasem, ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındığını kaydederek Suriye'de yaşamanın çok zor olduğunu söyledi. İki yıldır bir oto bakım servisinde çalışan Ahmad Aljah ailesiyle birlikte hayata tutunmaya çalıştıklarını belirterek, kendilerine kucak açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

İşletme sahibi Oğuzhan Gümüş ise Ahmad Aljah Jasem'in çalışmalarından oldukça memnun olduklarını, savaşlar nedeniyle hiç kimsenin mağdur olmasını istemediklerini ifade ederek Rusya ile Ukrayna arasında bir süredir devam eden savaşında biran önce sona ermesi temennisinde bulundu.