Savaşçı 83. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı 82. bölüm izle

18.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 18.11.2019 09:14

Savaşçı dizisi 82. bölüm izleyenler çıktı. Markus'un, Kopuz Albay'ı Yüzbaşıları ima ederek tehdit etmesi timi harekete geçirecektir. Ancak Markus'un oyunları bitmemiştir.Savaşçı 82. Bölüm özeti, oyuncuları ve daha fazlasını sizler için derledik…

Savaşçı 82. son bölüm full izle...

83. BÖLÜM FRAGMANI

Hain teröristler eş zamanlı olarak hem askeri bölgeye hem de bir köy kahvesine saldırıda bulunur. Bunun Markus'un işi olduğunu bilen Kopuz Albay bir operasyon planlar. Yüzbaşı Kaan ve Haydar, Markus'un elinden yeni kurtulmuştur ancak onu bitirmek için operasyonda yer almaya gönüllülerdir. Albay Kopuz, timleri ile birlikte bizzat operasyonda yer alır.

SAVAŞÇI 82. BÖLÜM ÖZETİ

Kağan ve Yörük Haydar'ı beklenmedik bir şekilde ele geçiren Markus, Kopuz Albay'ı telefonla arayarak Yüzbaşılar'ın akıbetiyle Albay'ın hiç de hoşuna gitmeyecek sözler söyleyerek tehditler savurur.Hemen harekete geçen Kopuz Albay ise Markus'un terör kampına ulaşmak için çareler ararken, Velid'le ilgili gelen bir istihbarat olayların seyrini değiştirecektir.

Diğer tarafta Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar da, Markus'un sinsi planından habersiz, kendileriyle birlikte kampta alıkonan çok sayıda çocuğun hayatını kurtarmak için fırsat kollarlar. Ancak Kağan ve Yörük Haydar için zaman gittikçe daralırken, Markus'un onları öldürmek için yaptığı hazırlık herkesi şaşkına uğratacaktır…