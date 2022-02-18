Bu resmen savaş provası! Ukrayna'da ayrılıkçılarla hükümet güçleri arasında çatışma çıktı
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Dünya Ukrayna-Rusya hattında çıkacak olası bir savaş nedeniyle diken üstünde. Televizyonların geçtiği son dakika haberlerine göre Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ta bulunan Moskova yanlısı ayrılıkçılar ile hükûmet güçleri arasında çatışma çıktı. NATO ve Rusya'dan karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan açıklamalar geldi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik devam ederken dün bütün dünyayı endişelendiren gelişmeler yaşandı. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta tek taraflı bağımsızlık ilan eden Rus destekli ayrılıkçılar, hükûmet güçlerini son 24 saat içinde dört yerleşim yerine ateş açmakla suçladı.
Kiev, iddiaları reddederken, ayrılıkçıların saldırısı sonucu ise bir anaokuluna roket isabet ettiğini ve iki sivilin yaralandığını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Donbas'taki gerginliğin arttığına işaret ederek "Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine sebep olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir" dedi.
Bu arada AB-Afrika zirvesi için Brüksel'de bulunan AB liderleri, çatışma haberlerin ardından acil olarak toplandı. AB liderleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi hâlinde Moskova'ya uygulanacak bir dizi ekonomik müeyyidenin hazırlıklarını ele aldı.
Gerilimin odak noktasında bulunan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Batı ülkelerinin verdiği yeni tanksavarlarla yapılan tatbikatı izledi. Zelenskiy "Düşmandan korkmuyoruz. Kendimizi savunacağız" dedi.
Öte yandan Avrupa'daki varlığını artıran Abd, Almanya, Spangdahlem Hava Üssü'ne F-35A Lightning II savaş uçağı konuşlandırıldı. Abd, bu hafta yine Ramstein Hava Üssüne de altı adet KC-135 Stratotanker uçağı ve Polonya'nın Lask şehrine sekiz adet F-15E saldırı uçağı konuşlandırmıştı.
Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna sınırındaki tehdidin azaldığı yönündeki görüşleri reddetti. Askerî yığınağın, bahar aylarında başladığını kaydeden Stoltenberg "Rus güçlerin artıp azaldığını gördük. Bazılarının geldiğini bazılarının çekildiğini gördük ama genel eğilim sabit artma şeklinde oldu. Dolayısıyla anlamlı bir geri çekilme olmadı. Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimi içinde olduğunu da gördük" dedi.
Abd Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de hâlâ mümkün olduğunu söyledi. Biden, bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığını kaydetti.
Bu arada Rusya, Washington ile gerilimi artıracak bir adım attı. Moskova, ABD'nin Rusya Büyükelçi yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı etti. Türkiye gazetesinin haberine göre Rusya'nın kararına tepki gösteren ABD, Moskova'ya karşılık vereceğini açıkladı.