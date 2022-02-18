Bu resmen savaş provası! Ukrayna'da ayrılıkçılarla hükümet güçleri arasında çatışma çıktı

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik devam ederken dün bütün dünyayı endişelendiren gelişmeler yaşandı. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta tek taraflı bağımsızlık ilan eden Rus destekli ayrılıkçılar, hükûmet güçlerini son 24 saat içinde dört yerleşim yerine ateş açmakla suçladı.

"HER AN BİR SAVAŞA GEÇİŞ YAŞANABİLİR"

Kiev, iddiaları reddederken, ayrılıkçıların saldırısı sonucu ise bir anaokuluna roket isabet ettiğini ve iki sivilin yaralandığını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Donbas'taki gerginliğin arttığına işaret ederek "Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine sebep olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir" dedi.

AB LİDERLERİ ACİL OLARAK TOPLANDI

Bu arada AB-Afrika zirvesi için Brüksel'de bulunan AB liderleri, çatışma haberlerin ardından acil olarak toplandı. AB liderleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi hâlinde Moskova'ya uygulanacak bir dizi ekonomik müeyyidenin hazırlıklarını ele aldı.

ZELENSKIY: DÜŞMANDAN KORKMUYORUZ

Gerilimin odak noktasında bulunan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Batı ülkelerinin verdiği yeni tanksavarlarla yapılan tatbikatı izledi. Zelenskiy "Düşmandan korkmuyoruz. Kendimizi savunacağız" dedi.

F-35'LER KONUŞLANDIRILDI

Öte yandan Avrupa'daki varlığını artıran Abd, Almanya, Spangdahlem Hava Üssü'ne F-35A Lightning II savaş uçağı konuşlandırıldı. Abd, bu hafta yine Ramstein Hava Üssüne de altı adet KC-135 Stratotanker uçağı ve Polonya'nın Lask şehrine sekiz adet F-15E saldırı uçağı konuşlandırmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

NATO: RUSYA İŞGALE MAZERET BULMAYA ÇALIŞIYOR

Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna sınırındaki tehdidin azaldığı yönündeki görüşleri reddetti. Askerî yığınağın, bahar aylarında başladığını kaydeden Stoltenberg "Rus güçlerin artıp azaldığını gördük. Bazılarının geldiğini bazılarının çekildiğini gördük ama genel eğilim sabit artma şeklinde oldu. Dolayısıyla anlamlı bir geri çekilme olmadı. Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimi içinde olduğunu da gördük" dedi.

BIDEN: RUS İŞGALİ HER AN BAŞLAYABİLİR

Abd Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de hâlâ mümkün olduğunu söyledi. Biden, bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığını kaydetti.

ELÇİ YARDIMCISI SINIR DIŞI EDİLDİ

Bu arada Rusya, Washington ile gerilimi artıracak bir adım attı. Moskova, ABD'nin Rusya Büyükelçi yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı etti. Türkiye gazetesinin haberine göre Rusya'nın kararına tepki gösteren ABD, Moskova'ya karşılık vereceğini açıkladı.