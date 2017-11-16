Saü'nün Kuruluşunun 25. Yılı Kutlandı

Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) kuruluşunun 25. yıl etkinliğinde konuşan Rektör Muzaffer Elmas, "Devletin bize verdiği görevi hakkıyla yapmaktır bizim işimiz" dedi.



Kurulduğu 1992 yılından bu yana yenilikçi ve yükselen bir değer olarak 25. yılına giren Sakarya Üniversitesinin kuruluş yıl dönümü yapılan etkinlikle kutlandı. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen programa Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas başta olmak üzere Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Dursun, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, akademi üyeleri, dekanlar ve davetliler katıldı. Saygı Duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program kısa sinevizyon gösterimi ile devam etti. Daha sonra kürsüye çıkan ve katılımcılara seslenen Rektör Muzaffer Elmas, "3 Temmuz 1992 yılında üniversite kuruldu. Kurulduğunda 350 öğretim elemanı 3 bin 500 öğrencisi olan üniversite idi başlangıçta bundan 25 sene önce. 1976 yılındaki buradaki kampüs istimlak edildi. 1982 yılından sonrada binalar yapılmaya başlandı. Ben ilk buraya geldiğimde önemli bir kadro vardı. Kaliteye çok önem veriliyordu. O dönemde ondan hiç taviz verilmedi. Daha sonra İTÜ'ye bağlanmıştı bağımsız üniversite olunca çok hızlı büyüdü. Öğrenci sayısı 3 binden 90 bine çıktı. 30 kat arttı. Öğretim üye sayısı korunsaydı 7 bin civarında olacaktı. Ama şimdi 2 bin 300'lerdeyiz" dedi.



"Ben üniversitemle gurur duyuyorum"



Rektör Elmas, "Ben 2010 yılında rektör oldum. Rektör olduktan sonraki süreçte üniversitemiz bazı alanlarda yapılanma tamamlandığı için bazı alanlarda öne çıkaracak çalışmaları hızlandırdık. Kalite konusunda, akretide konusunda, araştırma konusunda. Nitekim 5-6 yılda üniversitemiz 70. Sıralardan ilk 20 arasında ki üniversite sayısı son zamanlarda artmasına rağmen önemli bir yere geldi. Üniversitemizdeki motivasyon hiçbir zaman bozulmadı. Çok kritik dönemler geçirmesine rağmen bozulmadı. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra birkaç üniversitemiz üzerinde çok çeşitli söylemler havada uçuştu. Ama üniversitemizin her şeyini bildiğimiz için bu süreçle ilgili 7 senedir hizmet ettiğimiz süreçte neyi yönettiğimizi, bir devlet kurumunu yönettiğimizi hiçbir zaman unutmadığımız için bu süreci çok rahat atlattık. Ama Allah şükür zaman geçtikçe devletin kurumları bu yapılar hakkında araştırmalar, incelemeler yaptıkça bizim haklılığımız ortaya çıktı. Üniversitemiz bu süreci sakin ve kendine yakışır şekilde atlattı. Ben her zaman söylüyorum bu tür süreçlerde birine karşı olmak, birinin adamı olmak, birine çıkar sağlamak değildir önemli olan. Bir devlet kurumu yönettiğimizi hiçbir zaman unutmayacağız. O zamanda unutmadık. Sonraki süreçte de unutmadık şimdi de unutmuyoruz. Devletin bize verdiği görevi hakkıyla yapmaktır bizim işimiz. Ben üniversitemle gurur duyuyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Rektör Elmas, SAÜ'de 25. Yılını dolduran akademi ve personele teşekkür belgesi verdi. Program '25. Yıl Konseri' ile devam etti. - SAKARYA