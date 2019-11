SAÜ'de uluslararası öğrencilere yönelik toplantı

26.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:38

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından uluslararası öğrencilere yönelik toplantı düzenlendi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıya Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aslan, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilisi Mesut Bayram, İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Alpaslan Okur ile SAÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler katıldı.



Rektör Savaşan, Sakarya Üniversitesinde çok geniş bir coğrafyadan yaklaşık 3 bin 200 uluslararası öğrencinin bulunduğunu belirterek, "Sakarya Üniversitesinde toplam öğrenci sayısının yüzde 10'unun uluslararası öğrenci olmasını istiyoruz. Sakarya ve Sakarya Üniversitesi, öğrencilere bir takım avantajlar da sunuyor. Buradaki öğrencilerin bir bölümü belki bu avantajları hissediyor. Ama diğerleri de eğer başka üniversitelerdeki arkadaşlarıyla görüşürse, bu avantajları daha yakında hisseder diye düşünüyorum. Sizler bizler için çok önemlisiniz. Üniversite dediğimiz zaman bir evrensellik çağrışımı yapıyor. Bir üniversitede ne kadar çok uluslararası öğrenci olursa, onlar hem şehrin hem de üniversitenin kültür hayatına ne kadar çok destek verirlerse o kadar iyi bir sonuç alınmış olur. Dolayısıyla sizin burada olmanız, etkinlikleriniz, Sakarya'dan ve Türkiye'den değişik yerlerinden gelen öğrencilerle kültürel alanda kaynaşmanız bizi mutlaka zenginleştirecektir" dedi.



Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Uluslararası öğrencilerden bir bölümü, bölümlerde fakültelerde derece yapan öğrenciler. Aynı zamanda bunu da görmekten çok mutluyuz. Uluslararası öğrenci olmak çok kolay bir iş değil. Bunu başka ülkelerde eğitim yapanlar daha iyi biliyor. Ben de yabancı ülkelerde eğitim almış bir kişi olarak, yabancı öğrenci olmanın, uluslararası öğrenci olmanın zorluklarını az çok biliyorum. Her şeyden önce yeni bir dil öğreniyorsunuz. O dilde eğitim almak çok kolay değil. O dille ilgili eğitime başlama yeterliliği kazanmakla, o eğitimi pürüzsüz bir şekilde yürütmek aynı şey değil. Dünyanın her yerinde dil yeterliliğini aldıktan sonra eğitime başlayınca akademik anlamda onu sürdürebilmek için ekstra gayretlere ihtiyaç var. Dolayısıyla sizin TÖMER'den yeterliliği aldıktan sonra derse başlayınca şakır şakır Türkçe konuşmanız, çok iyi yazmanız, duyduğunuz her şeyi tam anlamıyla anlamanız beklenmemeli. Tabi ki bu durumda olanlar var. Ama akademik eğitime başladığınız zaman ilk yıl daha zorlu geçiyor. Bu zorlukları hep birlikte aşmamız lazım. Bunun yollarını birlikte araştırmamız lazım. Benim tavsiyem; ilk yılın çok zor geçeceğini kabullenmelisiniz" diye konuştu.



Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aslan, öğrencilerin adaletli, eşitlikçi ve nitelikli eğitim alması uğraştıklarını dile getirerek, "Üniversitede geçirdiğiniz her gün her saat sizin için bir kazanım. Yani kazanıma dönüştürülebilmesi için gelen bir fırsat. Gününüzü, vaktinizi mutlaka bu fırsata ayırın" şeklinde konuştu.



Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Mesut Bayram da toplantıda öğrencilerin Türkiye'deki sağlık olanaklarından nasıl yararlanacakları ve bu konuda karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin bilgiler verdi. İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut ise öğrencilerin geçici ikamet etme durumunda yaşadıkları sorunlarla ilgili bilgilendirmeler yaparak, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. - SAKARYA

Kaynak: İHA