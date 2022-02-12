SasuKe Espor Sektöründen Ne Kadar Kazandı ?
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Valorant arenasında mücadele eden SasuKe'nin yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını derledik.
24 yaşındaki, VALORANT arenasında bizleri temsil eden Ufuk Göktaş'ın bu zamana kadar espor sektöründen (turnuvalar) yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. 2015 yılından beri ciddi paralar kazanmaya başlayan SasuKe, bu zamana kadar oynadığı turnuvalardan toplam 24.952 $ kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye Espor sektöründe en çok para kazanan elli ikinci kişi. Sizlere derlediğimiz bu bilgiler esportsearnings.com sitesinden alınmaktadır.
SasuKe 'nin yıllara göre turnuvalardan kazandığı paralar şu şekilde ;
Kazandığı Para Kazandığı Para Kazandığı Para Oyunlardan kazandığı para şu şekilde ; Kazandığı Para Kazandığı Para Kazandığı Para En çok para kazandığı ilk 10 turnuva ise şu şekilde ;
Toplamda
OyunToplamda
YılSıralamaTurnuvaKazandığı Para21/03/20211.'likVCT 2021: Masters 1 Türkiye6.000 $06/12/20202.'likFirst Strike Türkiye2.775 $15/01/20175-8.'likWESG 20162.000 $09/04/20211.'likVCT 2021: 2. Aşama - Challengers 1 TR1.904 $28/08/20163.'lükWESG 2016 - Middle East & Africa Finals1.797 $07/03/20211.'likVCT 2021: 1. Aşama - Challengers 3 TR1.044 $02/05/20217-8.'likVCT 2021: 2. Aşama - EMEA Finalleri962 $11/11/20182.'likESL Türkiye Şampiyonası - Yaz Mevsimi 2018800 $08/07/20173.'lükESEA Rank S EU 02-07/08-07 2017750 $15/02/20211-4.'lükVCT 2021: 1. Aşama - Challengers 1 TR605 $
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Kazandığı ParaOnline Turnuvalardan
Kazandığı ParaLAN Turnuvalardan
Kazandığı Para202112.718 $12.718 $ | 10 Turnuva—20202.855 $2.855 $ | 2 Turnuva—2019200 $200 $ | 1 Turnuva—20181.400 $600 $ | 3 Turnuva800 $ | 1 Turnuva20173.892 $1.892 $ | 5 Turnuva2.000 $ | 1 Turnuva20163.373 $1.575 $ | 10 Turnuva1.797 $ | 1 Turnuva2015255 $255 $ | 4 Turnuva—
Oyunlardan kazandığı para şu şekilde ;
Kazandığı ParaOnline Turnuvalardan
Kazandığı ParaLAN Turnuvalardan
Kazandığı ParaCounter-Strike: Global Offensive 9.378 $4.523 $ | 23 Turnuva4.855 $ | 4 TurnuvaVALORANT15.573 $15.573 $ | 12 Turnuva—
En çok para kazandığı ilk 10 turnuva ise şu şekilde ;