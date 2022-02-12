SasuKe Espor Sektöründen Ne Kadar Kazandı ?

24 yaşındaki, VALORANT arenasında bizleri temsil eden Ufuk Göktaş'ın bu zamana kadar espor sektöründen (turnuvalar) yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. 2015 yılından beri ciddi paralar kazanmaya başlayan SasuKe, bu zamana kadar oynadığı turnuvalardan toplam 24.952 $ kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye Espor sektöründe en çok para kazanan elli ikinci kişi. Sizlere derlediğimiz bu bilgiler esportsearnings.com sitesinden alınmaktadır.

SasuKe 'nin yıllara göre turnuvalardan kazandığı paralar şu şekilde ;