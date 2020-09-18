Şaşırtan araştırma! Gözlük takanlara 5 kat daha az koronavirüs teşhisi konuluyor
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Şaşırtan araştırma! Gözlük takanlara 5 kat daha az koronavirüs teşhisi konuluyor

Çinli bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, günlük olarak gözlük takan insanlara yeni tip koronavirüs tanısı konma oranının, genel nüfusa göre 5 kat daha düşük olduğu açıklandı.

18.09.2020 23:51 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:05

Çin'de yer alan Nanchang Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, günlük olarak gözlük takmanın yeni tip koronavirüse yakalanma riskini azaltılabileceği açıklandı. Bilim insanları gözlük takanlara, genel popülasyona göre beş daha az Kovid-19 teşhisi konulduğunu buldu.

Araştırmacılar bulgularının, ayrıca sağlık çalışanlarının neden göz koruması takması gerektiğine dair daha fazla kanıt sağladığını açıkladı.

JAMA Ophthalmology'de yayınlanan çalışma için ekip, 27 Ocak - 13 Mart tarihleri arasında Kovid-19 teşhisi konan 30'u gözlüklü 276 hastayı inceledi. Tamamı uzağı göremeyen toplam 16 hastanın genele yüzde 5,8'lik bir oranla, günde sekiz saatten fazla gözlük takan kişiler olduğu belirtildi.

"UZUN SÜRELİ GÖZLÜK TAKAN İNSANLARIN VİRÜSE YAKALANMA ORANI 5,4 KAT DAHA AZ"

Bununla birlikte araştırmacılar, daha genel bir nüfus verisi sağlamak için Hubey eyaletinde yaşları 7 ila 22 arasında değişen öğrencilerinin yer aldığı on-yirmi yıl önce yapılan çalışmaları da derledi. Günümüzde genç ve orta yaşlı olan bu kişilerin yüzde 31,5'i miyop görme kusurları nedeniyle gözlük taktığı hesaplandı. Araştırmacılar daha sonra, gözlük takanların koronavirüs tanısı alma oranın, diğerlerine göre sayısal olarak 5,4 kat daha az olduğunu hesapladı.

Çalışmanın yazarları, "Ana bulgumuz, her gün uzun süre gözlük takan Kovid-19hastalarının nispeten nadir görülmesiydi, bu da günlük gözlük kullanıcılarının yeni tip koronavirüse daha az duyarlı olduğunun ön kanıtı olabilir" diye yazdı.

KORONAVİRÜS VÜCUDA GÖZLERDEN DE GİRİYOR

Araştırmacılar, gözlüklerin "Kullanıcıların gözlerine dokunmasını engellediğini veya caydırdığını, böylece virüsün ellerden gözlere aktarılmasını önlediğini" bildirdi.

Daha önce yapılan araştırmalarda gözlerin virüsün vücuda tutunmasını sağlayan ACE-2 enzimleri ürettiğini ortaya çıkarmış, bilim insanları koronavirüsün sadece göz yüzeyinde değil aynı zamanda göz yaşında da bulunduğunu açıklamıştı.

Araştırmanın yazarları konuya ilişkin, "Gözler, yeni tip koronavirüsün insan vücuduna girdiği önemli bir kanal olarak kabul ediliyor. Sosyal ortamlarda genellikle gözlük takan günlük gözlük kullanıcıları için bu durum koruyucu bir faktör haline gelebilir, gözlere virüs bulaşma riskini azaltabilir ve uzun süreli günlük gözlük kullanıcılarının Kovid-19 ile enfekte olmamasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Şaşırtan araştırma! Gözlük takanlara 5 kat daha az koronavirüs teşhisi konuluyor
Haber Yorumları (6)
MIR MIR: GÖZLÜKLÜ DOSTLAR TOPLAŞIN BAKALIM :D SAYIMIZI BİLELİM
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DORA: GÖZDEN GİRİYORSA AĞZINIZA MASKE NİYE TAKIYONUZ O ZAMAN . GÖZLÜK TAKIN OLSUN BİTSİN. BU ARADA GÖZLÜK FİRMALARI SPONSORMU OLDU BU HABERE ACABA
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AYNEN: Butun varimla katiliyorum. Acaba Simit yiyipte corona olmayanlarida haber yaparlar mi dersin? !!!!
1 Yayından Kaldır
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