Sarp dağların arasındaki Pülümür Vadisi doğasıyla ziyaretçilerini cezbediyor

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Tunceli'de, 3 bin rakımlı sarp dağların arasında bulunan ve yılın her mevsiminde farklı doğasıyla göz alıcı güzellikler oluşturan Pülümür Vadisi, doğal güzelliği ile ziyaretçilerini cezbediyor.

Tunceli'de, 3 bin rakımlı sarp dağların arasında bulunan ve yılın her mevsiminde farklı doğasıyla göz alıcı güzellikler oluşturan Pülümür Vadisi, doğal güzelliği ile ziyaretçilerini cezbediyor.

Munzur, Hel, Yılan, Sülbüs ve Zel dağları arasında kurulu olan ve adeta saklı bir cenneti andıran Tunceli, doğal güzellikleri, şelaleleri, akarsuları, yaban hayatı varlığı ve vadileriyle hayranlık uyandırıyor.

Kentte en büyük vadiler arasında yer alan ve Kocakoç köyünden başlayarak Pülümür ilçesine kadar uzanan Pülümür Vadisi de her mevsim sahip olduğu zengin florası, bakir doğası, biyolojik çeşitliliği ve tarihi güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

Yöre halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri olan vadide, sürekli su damladığı için halk arasında "Ağlayan Kayalar" olarak adlandırılan doğal oluşum ile Pülümür Çayı üzerinde kurulu olan "Hatun Köprüsü" ve bir dağın yamacında kayaların oyularak yapıldığı "Gelin Odaları" turistik açıdan büyük önem taşıyor.

Vadide iki mevsim bir arada yaşanıyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla hem baharın hem de kışın güzelliklerinin bir arada yaşandığı vadide, şu sıralar belirli alanlarda açan çiçekler ve şırıl şırıl akan dere ile şelaleler ilgi çekici manzaralar sunuyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen vadide, nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de sürü halinde gezdikleri dağlara ayrı bir renk katıyor.

Ziyaretçilerden Cüneyt Coşkun, AA muhabirine, kentte çetin geçen kışın ardından ilkbaharın yüzünü göstermeye başladığını söyledi.

Havaların ısınması ile dağlardaki karların eriğini belirten Coşkun, "Karların erimesiyle dere ve şelaleler şırıl şırıl akmaya başladı. Biz de zamanımızın çoğunu şu an Pülümür Vadisi'nde geçiriyoruz. Günübirlik geziler ile bu vadiye gelip piknik yapıyoruz. Burası gerçekten çok güzel. Bir yanda kış yaşanırken diğer tarafta baharın habercisi çiçekler açmaya başlamış." dedi.

Doğasever Volkan May da Tunceli'nin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü dile getirdi.

May, Pülümür Vadisi'ni her mevsim ziyaret ettiğini ifade ederek, "Vadide Ağlayan Kayalar, Hatun Köprüsü ve Gelin Odaları bulunuyor. Burada iki mevsim bir arada yaşanmaya başladı. Dağların zirvelerinde kar varken, alçak kısımda çiçekler açmış durumda. Biz de bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren