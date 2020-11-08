Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp

08.11.2020 18:56 | Son Güncelleme: 08.11.2020 19:42
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp

Edirne Saros Körfezi'nde bir balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi kayboldu, 1 kişi ise yüzerek kıyıya çıktı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Kıyıda bekleyen kayıp vatandaşların yakınları gözyaşlarını tutamadı.

İpsala ilçesinde yaşayan Murat E., Uğur S. ve kuzeni Hasan S., balık tutmak için Enez'e gitti. Enez Limanı'nda Kemal A.'ya ait 4,5 metre uzunluğundaki 'Eylül 17' adlı tekne ile 4 kişi Saros Körfezi'ne açıldı. Tekne, bir süre sonra fırtınada alabora olup, battı.

SAATLERCE YÜZDÜ

Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta batan teknedeki Murat E., saatlerce suda yüzerek karaya çıktı ve durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye 1 helikopter, 3 bot ve 1 dalış timinin yönlendirildiği ve arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

"ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR"

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "8 Kasım 2020 tarihinde saat 15.00 civarında Edirne İli Enez ilçesi açıklarında özel bir teknenin battığı ve içerisinde bulunan 1 kişinin yüzerek Enez sahiline çıktığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edilmiştir. Yüzerek sahile çıkan şahıstan, teknede toplam 4 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine, kayıp olduğu tespit edilen diğer 3 kişi için bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Enezli balıkçıların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı. Kayıpların yakınları da Enez Limanı'na gelerek arama kurtarma çalışmalarını izledi. Bu kişilerden bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Edirne Valisi Ekrem Canalp da Enez'e giderek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

İlgili Haberler

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (2)
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (2)
Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı: 8 balıkçı kurtarıldı
Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı: 8 balıkçı kurtarıldı
Büyükçekmece açıklarında balıkçı teknesi battı
Büyükçekmece açıklarında balıkçı teknesi battı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Irmak Ünal Orhan Veli İkbal Gürpınar İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Abdullah Avcı Sergen Yalçın Josef De Souza Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kasım Joe Biden Donald Trump Kamala Harris
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 19:42:02. #1.15#
title