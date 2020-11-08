Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp

Edirne Saros Körfezi'nde bir balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi kayboldu, 1 kişi ise yüzerek kıyıya çıktı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Kıyıda bekleyen kayıp vatandaşların yakınları gözyaşlarını tutamadı.

İpsala ilçesinde yaşayan Murat E., Uğur S. ve kuzeni Hasan S., balık tutmak için Enez'e gitti. Enez Limanı'nda Kemal A.'ya ait 4,5 metre uzunluğundaki 'Eylül 17' adlı tekne ile 4 kişi Saros Körfezi'ne açıldı. Tekne, bir süre sonra fırtınada alabora olup, battı.

SAATLERCE YÜZDÜ

Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta batan teknedeki Murat E., saatlerce suda yüzerek karaya çıktı ve durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye 1 helikopter, 3 bot ve 1 dalış timinin yönlendirildiği ve arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

"ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR"

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "8 Kasım 2020 tarihinde saat 15.00 civarında Edirne İli Enez ilçesi açıklarında özel bir teknenin battığı ve içerisinde bulunan 1 kişinin yüzerek Enez sahiline çıktığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edilmiştir. Yüzerek sahile çıkan şahıstan, teknede toplam 4 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine, kayıp olduğu tespit edilen diğer 3 kişi için bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Enezli balıkçıların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı. Kayıpların yakınları da Enez Limanı'na gelerek arama kurtarma çalışmalarını izledi. Bu kişilerden bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Edirne Valisi Ekrem Canalp da Enez'e giderek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL